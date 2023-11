加入最愛專欄 收藏文章

「股神」的幕後軍師,價值投資先驅--巴郡(Berkshire Hathaway)副主席芒格(Charlie Munger),距離1月1日百歲生辰僅有月餘,周二(28日)在加州離世。這位每年一度巴郡股東大會上,總是以「I have nothing to add」將光環讓予巴菲特的「窮查理」,以直言不諱著稱。芸芸投資智慧格言之外,關於學習、處世、幸福的人生箴言,箇中啟示更值回味。

最強戰友

芒格的「靈感」與「智慧」,連巴菲特亦深深拜服,他在最新聲明中表示,若無芒格的參與,巴郡就不可能建立現時的地位。芒格的睿智早自2005年《窮查理的寶典(書名為致敬其偶像富蘭克林所著的Poor Richard's Almanack)》,就為人津津樂道;2008年,他力薦巴菲特大手投資比亞迪;2015年,成功引導巴菲特遠離「雪茄煙蒂」策略,以平庸價格買入優質企業,而非以優質價格買入平庸企業。時至近年,他再以毫不留情批評加密貨幣,被稱為「最不喜歡比特幣的人」。

芒格(左)自1959年與巴菲特相識,一直是他最得力的左膀右臂。(AP)



鑒於芒格坦言,巴郡在這十年的長期投資技巧,在下一個十年未必管用,最雋永的或許是他關於人生的箴言。



關於學習



1,要得到你想要的某樣東西,最穩妥的方法就是讓你自己配得上它,這是黃金法則。你想獲得甚麼,就該傳遞甚麼。



2,智慧是一種道德責任,必須堅持終身學習;學會「學習的方法」,持續並且跨學科。



3,如果你真的想取得優異成績,對這個學科的濃厚興趣是必不可少的,並且一定要非常勤奮。



4,逆向思考,問題往往會變得更容易解決;例如,如果你想幫助印度,不是問「怎樣最能幫她」,而是思考「甚麼能對她造成最嚴重的損害」及「如何避免」。



5,知道自己能力的極限,如果不知道能力的邊界,就是一種災難。



關於處世



6,懶惰和言而無信,會讓我們在生活中失敗。



7,成功的秘訣是什麼?一個字回答:「理性」。(成為理性的人)需要一輩子努力,並且需要大量閱讀。



8,隱藏睿智,以某種方式幫助所行正道,卻導致他人顏面盡失,可能會造成巨大的冒犯。



9,想說服別人,你要懷著崇高的動機去做,但不應迴避訴諸利益。



10,職業生涯的三個規則:1)不要賣任何你自己不會買的東西;2)不要為任何你不尊重和欽佩的人工作;3)只和你喜歡的人一起工作。



關於幸福



11,不要沉浸在自憐中,而是以建設性的方式利用可怕的打擊。



12,不要嫉妒,不要怨恨,不要超支,保持快樂,結交可靠之人,做應做之事,這些可以讓你的生活變得更好。



13,節儉是責任的僕人。



14,晚年最好的盔甲就是充實地生活。



15,有沒有快樂的悲觀主義者?我就是。







