在工作崗位上,我們每天都需要和不同的人交流,對內的對象可能是上司、同事,對外的對象可能是客戶、合作夥伴,不論對象是誰,當對方道出一番說話後,我們理應禮貌地作出適當的回應,這樣「有來有往」,才可維持一段流暢的對話。用中文和他人對話時,我們經常以一句「原來如此!」作為回應,那麼當我們用英文和對方交談時,如果想要說「原來如此!」的話又該怎麼表達呢?除了 “Oh, I see.” 之外你還會其他表達方式嗎?在整個對話過程中,如果你只會「獨沽一味」以“Oh, I see.” 回應他人的話,就算你不覺得難堪,對方也難免會感到尷尬吧?那麼,在英文表達當中,「原來如此!」還有那些說法呢?本周,筆者就為大家準備了四大例子供大家參考,方便大家記錄下來「旁身」,於日後和別人交談時可派上用場。

1. “(Now)I get it!”

「原來如此」/「我現在明白了」

假如你想表示本來的困惑已經得以解決了,就可以說“(Now)I get it!”。

例子:

● A:Could you please explain that again? What’s this proposal about?

(請問你可以再解釋一次嗎?這份計劃書是關於甚麼的?)

● B:Well, our company plans to introduce innovative, eye-catching lines of clothing much more frequently to increase our sales. This is what we plan to design for the new season's products.

(是這樣的,公司計劃更頻繁地引入創新而搶眼的服裝系列以增加銷售量。這是我們為新一季的產品而設計的。)

● A: Oh okay, now I get it!

(哦!我現在明白了!)

2. “Ah, so that’s why!”

「喔喔,原來如此!」

例子:

● A:Wow! The company’s recent advertisements are very creative and very fascinating. Has the company changed the partner advertising team recently?

(哇!公司最近的廣告設計得非常有創意且非常引人入勝!我們最近換了合作的廣告團隊嗎?)

● B: Yes, our boss recently contacted the top advertising agency in Hong Kong to help design the advertisement.

(是的,我們老闆最近與找了全港最頂級的廣告公司幫忙設計廣告。)





● A: Ah, so that’s why!

(喔喔,原來如此!)

3. “No wonder!”

「難怪」;「原來如此」

No wonder 的意思是「唔怪之得(難怪)」,這句說話亦可用來表達「原來如此」的意思。

例子:

● A:You look so tired today. Didn't you sleep last night?

(你今天看起來很累,昨晚沒有睡好嗎?)

● B: I just worked a 20-hour shift.

(我剛工作了20個小時。)

● A: No wonder!

(難怪!)

4. “That makes sense.”

「原來如此」?/「有道理」

例子:

● A: Hasn't this product just hit the shelves(上架)? Why is the price suddenly reduced?

(這件產品不是才剛剛上架嗎?為甚麼突然減價了?)

● B:This is our promotional pricing strategy. The aim of it is to generate some quick demand and spur (激發)consumer interest.

(這是我們的促銷定價策,其目的是快速製造需求,從而激發消費者的興趣。)

● A:That makes sense.

(原來如此。)

都學會了嗎?有了這四句說話旁身,以後就不怕詞窮了!







