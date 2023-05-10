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90後女生邵燕寧，大學畢業已賺到人生第一桶金，2013年創立珠寶設計公司Ejj Jewellery，並將3D打印融入傳統珠寶設計行業。（李彥煒攝）

進入數碼新時代，創業之路上的支援雖然比以往多，但競爭更大。要脫穎而出，變相比從前更困難。創業已11年的邵燕寧，大學時期已賺得第一桶金。現時已是創業界導師級人馬，當年她如何創業，她對現時的年輕創業家又有何觀察？

此外，她近年轉戰寵物界，但仍然以科技融入傳統行業為主軸繼續創業。

90後邵燕寧在大學主修工商管理，因為喜歡珠寶，大學時到珠寶展覽當兼職，認識了佛教七寶之一的紅珊瑚，留意到時常有大批海外買家到香港搶購，因此醉心研究，把握各種機會跟前輩去學習、鑑賞。

基於兼職的關係而不時到展覽會，令她有機會認識不少知名的紅珊瑚供應商，嘗試向他們訂貨，再自行找銷售渠道。邵坦言，當初向客戶銷售時，難以令人信服，畢竟只是個小妹妹，但當客戶看到她鑑賞技巧成熟，並對紅珊瑚有豐富認識，才漸獲信任。「從前對我最不信任的客戶，最終竟然成為我最大定單的客戶。」

在學賺第一桶金 畢業即創業

大學期間批發紅珊瑚首飾，邵燕寧已賺到人生第一桶金，2013年大學畢業後，原想加入大企工作，但當時更想追夢，手上又有些資金，便毅然創業，將之前賺到的7位數字全部投放到珠寶設計公司。

她於同年創辦人生中第一間珠寶設計公司Ejj Jewellery，其間邊進修珠寶設計、打磨、鑑賞等知識及技術，2016至2017年間，已於上海開設品牌店。為了持續發展，邵亦希望為產品加入新元素，強調傳統行業如珠寶設計，要破格、創新，必須加入科技元素。2018年，邵把心一橫，斥資6位數到美國、法國、意大利搜羅兩部3D打印機，並設計市場獨有的首飾，同年與本地上市公司雅天妮集團合作，聯乘推出珠寶首飾系列。

邵設計的3D打印耳環Blending Soul先後獲得國際創意設計2020 MUSE Design Awards—Platinum獎項，以及A'Design Award 2020，有助業務蒸蒸日上。「高峰時期，Ejj Jewellery曾在內地開設16間品牌店。」邵燕寧透露，當時亦有收到不同的收購建議，卻因不捨得放棄一手創立的品牌而斷然拒絕。2019年，她在香港金融中心區域開設實體店，可惜遇上社會環境不穩及疫情而無奈關閉，只能轉至網上銷售，但她的創業之路仍然繼續。

走過11年 學懂認輸蛻變進化

創業之外，邵燕寧亦是青年創新發展慈善協會創會會長及主席，坦言現時的年輕創業家，無論在能力及創業資源都比以前好。「從前沒有那麼多創業比賽，沒有政府或機構的資金供申請，創業路只能自己一個默默地走。」縱然如此，邵亦未有後悔11年前選擇的創業路。「大學期間創業，連院長都走過來關心提點我，但我認為即使創業失敗，但學到的東西、經歷都很寶貴，亦令我處事更成熟，這11年並沒有白過。」

她勸勉年輕創業家記住4大要點（見表）：（1）不要為創業而創業，須找到自己的興趣及做足功課。「我當年售賣紅珊瑚珠寶，既有熱情，也做大量調查認識市場」；（2）不要怕嘗試，走出自己的舒適圈；（3）不要驕傲自滿，覺得自己的意念最創新；（4）失敗時不要一蹶不振，年輕人首次創業必須學懂認輸，不斷蛻變、進化。







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