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木星進入了金牛座，會在此待一整年，而木星會帶來成長、發展、機會，但是對於每個星座來說，幸運和有所增長的地方都不一樣，今次就談談木星在金牛，對於不同星座的影響。（可以參考你的上升星座）今次先談六個星座，餘下的下周再談。

土象星座

金牛座

木星進入金牛座，當然直接就是對於金牛座帶來機會和成長，無論你是上升金牛，還是太陽在金牛，也是會得到木星的好處。

上半年對金牛來說限制比較多，就算多努力，都好像沒甚麼發揮機會，但在接下來的一年，則要把握機會去表現自己，會有較多機會到來，有升職的機會，想轉工的亦可以多加留意，容易找到理想的工作。

處女座

處女座會有更多的學習機會，可以把握這個時間去進修，增進知識，甚至考取一些跟你的工作有關的專業資格，對於未來的事業發展會有幫助。另外，也比較有旅行運，會有多些機會外遊、出外公幹，又或如果你想到外地進修、移居，都可以進行。

山羊座

山羊座得到木星的幫助，創作力爆發，會有不少靈感和創意，如果你是從事跟創作有關的工作，會有更多的機會來表現自己的創造力。而平日的山羊座是較為嚴肅，工作至上，不過這一年也可以多一點消閒娛樂，讓自己享受一下。

《我吃了那男孩一整年的早餐》劇照

水象星座

巨蟹座

巨蟹在這一年的焦點，會放在人際關係、社交方面，多去結識不同的人，擴闊自己的圈子，私人生活上會得到朋友的支持，工作上亦可從團隊中得到助力。如果你要從事一些大眾活動，市場推廣之類，也會受到歡迎。

天蠍座

天蠍座要找機會，就要通過別人的介紹或合作，例如你想找工作或生意，可以靠別人的轉介；另外，亦會有不少合作機會，像跟不同同事、部門合作，而做生意、銷售的亦可以趁著這時機增加客源，做多一些生意。

雙魚座

雙魚座，接下來的一年，會有較多學習、走動的機會，可以多去學習、參加不同的課程，提升自己的知識；另外，兄弟姐妹亦可以為你帶來機會和協助，有困難的時候可以找他們幫忙。







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