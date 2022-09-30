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先來看看哪些頭髮情況不太適合職場（不包含創意類/時尚類職場）：

1、 過長

2、 過於前衛

3、 過於毛躁

那麼，對於效率至上的職場來說，能為你加分的頭髮需要具備哪些條件呢？

職場髮型既要保持一定的整潔和規矩，又要具備時尚感。這樣的髮型，既符合職場上的需求與規則，又能帶來良好的第一印象。今天我們由短到長，給大家分享幾款職場通用髮型。

PIXIE CUT/精靈短髮

Pixie Cut 可以追溯到上世紀 50、60 年代，以俏皮的短髮精靈命名，也被稱為「精靈系短髮」，充滿「假小子式性感」，精靈短髮雖然好看，但對主人有一定限制，相比較肉感、圓臉，頭大的女生，小頭、五官立體的女生更適合Pixie Cut，這個髮型獨特、讓人著迷的地方在於，據說只有1%的人適合剪，如果你剛好是那1%，那麼你恭喜你收穫一個極具辨識度的個人形象。比如我們熟悉的：

奧黛麗赫本長髮VS Pixie Cut

郭采潔長髮VS Pixie Cut

介於PIXIE和短BOB之間的短髮

比PIXIE多一些女性、成熟感，比BOB多一些俊朗，直發造型/輕鬈髮造型都很出眾。

BOB

幹練俐落BOB頭，職場最常見的知性短髮，對頭型、臉型要求沒有前兩類嚴苛。經典大方BOB短髮，在髮尾、瀏海處做一些小變化，就能輕鬆打造百變風格。

前長後短直髮BOB，幹練大方、成熟有氣場。

一刀切齊耳BOB，經典高冷、時尚感強，對發質和日常打理有一定要求。

瀏海版BOB，減齡標配，比前兩者多了一些少女感。

LONG BOB

LONG BOB也叫做LOB頭，是BOB頭的一種延伸，長度比bob長，非常適合職場，對於主人來說適應性很強。

想要長度在下巴以上的短髮好看，臉型、頭型、五官各方面要求都比較高，但是肩膀上下位置的lob，長短適中，從圓臉到方臉，從律師到藝人，基本上是所向披靡。

LOB頭優雅自然、突顯氣質，幹練中帶著一絲溫柔，可以說是剛柔並擠的最佳代表，當你不知道留甚麼髮型的時候，LOB不會讓你失望。

穿衣、造型是行業身份的符號，也是行走的一張「活名片」。

職場上自信幹練的專業態度；生活中自由浪漫的生活方式；情感中敢愛敢恨的瀟灑態度，你的形象就是你的故事，如果還沒有關注它，從現在起，喚醒你的女性力量。

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