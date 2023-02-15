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嘉賓： 香港程式交易研究中心聯合創辦人 蔡嘉民

歐洲議會通過2035年歐洲停售燃油車議案，刺激Tesla(TSLA)隔晚升近7%，加上Tesla第四度下調車價，車型降價有助提升市佔率？前景可看好？股價自1月低位以來已反彈逾一倍，Tesla強勢可追？股神巴菲特旗下投資基金巴郡，公開去年第四季度持倉，增持蘋果(AAPL)但減持台積電(TSM)，有何啟示？可口可樂(KO)去年第四季少賺16%，公司預計今年中國市場將會發揮積極作用，惟匯率、通脹等仍為隱憂？現價部署值博率有多高？

影片網址：https://youtu.be/mEKpGB4QlpA?t=65

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