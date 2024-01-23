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「騙徒手法層出不窮」是耳熟能詳的廣告口號，最近幾乎每隔幾天就出現新的釣魚短訊或電郵，真的難以逐一提防！這個情況不只發生於香港，原來是全球的現象。網絡安全解決方案供應商Check Point本月發布《2023年第四季品牌網絡釣魚報告》，發現去年10至12月最多網路犯罪分子釘上的品牌幾乎是上班族每日都會使用到的軟件！即睇Top 10有多少是你的常用品牌！

網絡釣魚詐騙 | 3大產業最受攻擊！第一位品牌大幅拋離！

Check Point調查了2023年10至12月期間網路犯罪分子在試圖竊取個人資訊或支付憑證時最常偽冒的品牌，發現科技業成為最被針對的行業，其次就是社群網路和銀行業。

最常被冒充的品牌為打工仔常用的微軟（Microsoft），佔所有網路釣魚嘗試偽冒品牌中的33%，大大拋離只佔9%的亞馬遜（Amazon），緊隨其後是8%的谷歌（Google）！

（圖片來源：Envato）

網絡釣魚詐騙 ︳一原因令零售商或速遞公司成犯罪分子目標！

年末是最多節日的季度，大家的購物欲旺盛，瘋狂網購及速遞令著名的包裹遞送品牌DHL以2%位列第10名，Check Point估計與11月購物月活動增加有關。而Amazon成為第二常被冒充的品牌或因10月第二周舉行的年度秋季Prime Day促銷活動！

（圖片來源：Envato）

下一頁：2大品牌釣魚電郵示例







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