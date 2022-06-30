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全球人才持續渴市，不少調研均指僱員在疫下重新審視工作的模式和意義。（資料圖片）

全球人才持續渴市，不少上班族在疫下重新審視工作模式和意義。普遍Y、Z世代尋找工作時，不再單單要求僱主提供理想的薪酬福利，對工作環境和靈活性的渴求都有所提高。

UIT Asia執行董事楊文達

點創科首席營運總監張泳達

萬希泉創辦人兼行政總裁沈慧林

本地科企UIT Asia執行董事楊文達、點創科首席營運總監張泳達，以及鐘錶公司萬希泉創辦人兼行政總裁沈慧林，分析Y、Z世代工作上的優劣，分享招聘技巧以解人才荒。

面對IT人才短缺，楊文達指以往也曾期望可以招聘具豐富經驗的人才，惟「豐富經驗的人才要求很高工資，成本大，且大多數選擇大公司，所以根本沒人來應徵」。

他坦言，招請Y、Z世代員工是向現實低頭，但強調他們也有很多優勢。「他們可能是白紙，但白紙的好處是可以任你寫、任你教。他們從小在資訊發達的環境下長大，對於掌握日新月異的新資訊，比老一輩也更快和容易。」

經濟壓力較小 重視存在價值

楊文達續指，Z世代不太看重金錢，加薪未必有效留住他們，不斷加薪亦不可行。企業必須讓他們在工作上有滿足感和責任感，讓其找到存在價值。

同樣是IT界的張泳達亦認同，Z世代對錢的概念不如Y世代強，「可能是剛踏入社會，經濟壓力比較小，所以要吸引Z世代入職或留任，必須讓他們在工作中找到其興趣」。

他又指，普遍的Y、Z世代不喜歡加班，這點或許不符合一般老闆「期望員工可以24小時工作」的心態。但他們可以在限時內完成工作，代表其工作效率高。企業在招聘時，不應只在乎員工的年齡和經驗，應多看其態度，「單憑是否有相關技術來請人已過時，很多Y、Z世代，雖然未必有足夠的技術，但只要態度正確，也可以很快上手」。

請人考慮 學習心態師長評價

鐘錶零售界的沈慧林則表示，鐘錶行業正面臨青黃不接的情況。他指，聘請Y世代，可多考慮其工作經驗，以及從求職平台覓得人選。對於工作經驗略少的Z世代，則要視乎他的學習心態，以及在學時期，其師長對其的評價。

3人均表示，與院校和業界機構合作，讓大專生和畢業生參加實習，有助尋找新一批人才。據悉，有約7成的實習生在實習期結束後，會以全職或兼職形式，繼續在UIT Asia工作；亦有逾5成實習生，會以各種方式繼續與點創科合作。

對於招聘方法，各人都有其妙計，惟楊文達分享自身經驗，曾有經中介公司介紹的求職者，在面試快要結束時問他「公司是做甚麼的」。及後，才發現中介公司未有向求職者提供相關資訊，亦未曾與求職者傾談，了解其需要和能力，便介紹他見工，故直言「不能靠中介公司」。







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