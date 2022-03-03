世上最美風景：盤點網民投選烏克蘭七大奇蹟！殘酷戰爭過後，還剩下多少？

烏克蘭人民的勇敢讓我們在殘酷的世界裏，見證到人性的光輝！我在背遊烏克蘭的日子裏，除了結識善良的烏克蘭人民，也遊覽過很多美不勝收的風景。

烏克蘭在2007年7月舉行了「烏克蘭七大奇蹟」比賽。比賽分為兩個階段，首階段是全國專家投票選出全國七大最佳文化名勝，次階段是全球網民投票。本週讓我們看看哪7個地方，是專家和網民一致公認的烏克蘭七大奇蹟！

但到底一場殘酷的戰爭過後，以下多少個奇蹟已被摧毀？

第7位︰霍京要塞 Khotyn Fortress（總分27分）

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始建於1325年的霍京要塞是位於烏克蘭西部的防禦建築。見證了烏克蘭數百年戰爭和入侵的要塞，現已成為烏克蘭主要的旅遊景點和歷史冒險電影拍攝場地。

第6位︰聖蘇菲亞大教堂 Saint Sophia Cathedral（總分33分）

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聖蘇菲亞大教堂是位於基輔市中心的大教堂，建於十一世紀上半葉。教堂保存了繪於十一世紀早期，並且是世界上保存得最完整的鑲嵌畫（260 平方米）和濕壁畫（3000 平方米）。1929年前，聖蘇菲亞大教堂一直都是烏克蘭重要的宗教場所。現今，它是烏克蘭最大的博物館之一。

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