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朋友說，在故宮展廳8《國之瑰寶》看《洛神賦圖》，想起了蔡少芬，吾等亦然，N年前一齣《洛神》劇集，甄宓一場「七步成詩」掩面時既哭且笑的戲，廣受觀眾好評，奠定洛神這個角色的現代意義，亦大概做成不少香港人觀賞這次故宮博物院藏晉唐宋元書畫（特別展覽） 的五感連繫。

只是三國文學家曹植「七步成詩」的故事歷來備受學者質疑，除了不見於正史《三國志》外，不少學者，如郭沫若與葉嘉瑩，更提出質疑，加上收錄曹植作品的《曹植集》或於南宋早期散佚，其他文人亦多從《世說新語》引述《七步詩》，可算美麗誤會。

說回畫，多年前購入趙廣超《筆紙中國畫》一書，早看過對《洛神賦圖》的介紹，神為之奪，只是後來到北京故宮，並未有緣欣賞，所以特別期待這次機會。

作為特別展覽第二期展出至9月4日的15件「國寶」，均為國家一級文物，而千古名作《洛神賦圖》最受關注。曹植在《洛神賦》中創作了一個自己與洛神之間的淒美故事，千年以來感動無數人。

洛神來自古代神話，本為伏羲女兒，卻在洛水中溺斃，化為洛水之神。曹植在《洛神賦》裏描寫他在洛水邊與洛神相遇復離別的過程，充滿驚嘆、欣喜、悵惘與哀傷。

東晉顧愷之（346 – 407）筆下《洛神賦圖》就是描繪這個集不同時空的情境傳說，並置於同一幅長卷中，創立這個傳統範式，所以被譽為「中國繪畫始祖」。

這個展出版則為北宋摹本，也屬長卷，長逾5.7米，從右至左依序共分「邂逅」、「定情」、「情變」、「分離」和「悵歸」五段，對應上文提及曹植離開京城回封地、途經洛水時寫下的《洛神賦》。

仔細端看，畫中呈現的南北朝畫作特徵「人大於山，水不容泛」，還有神還原顧愷之的高古游絲描，即是用中鋒筆尖圓勻細描，表現絲絹衣紋的圓潤感，也見於顧愷之另一名作《女史箴圖》上。

這圖像記述一見鍾情的欣悅，但更多是描劃跟愛人離別後的憂戚與惆悵，尤其在第三至第五段的〈備駕〉、〈離去〉和〈夜坐〉中，層層漸次疊進，表現漸行相遠的無奈，雖有隨身侍從在側，但褪不掉孤寂、追憶與感嘆，連繫著《洛神賦》中「浮長川而忘反，思綿綿而增慕。」的深意，勾起我們對曹植和洛神有何結局的浮想，也難怪在乾隆皇帝的「眷顧」下題寫「妙入毫顛」，不亞於一眾花生友。

除了《洛神賦圖》外，還有唐代書法家虞世南（558 – 638）的《行書摹蘭亭序贴》，與南宋 馬遠《十二水圖》，值得駐足細看。後者除個別幅寫有少許岩岸外，其它留白，沒有任何景色，簡煉質樸，描寫不同姿態的水，表現出種種空茫意境，細賞極雅。

錯過這次至少再等它睡三年，我就決定先少睡一會趕去看看吧。







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