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喝威士忌是一場不斷開發感官的神奇之旅，今天就來為你的鼻子打開「任督二脈」，開啟一扇似懂非懂的香氣門扉。

雖然說以任何喜歡的方法去體驗杯中物，這是極個人的事，但作為一個懂吃懂喝的型男索女，如何像個專家去喝一杯威士忌又總是令人神往的一件事。「我可是身經百戰的啦，在酒吧各種場合跟客戶朋友喝個千杯不醉，沒半點問題！」很抱歉，這並不代表你就是一位品酒專家，如此混亂場合你又怎能跟杯中酒好好對話呢？反而，我們建議你不妨在家中，甚至約上幾位志同道合的酒友一同品酒，甚至參加blind tasting活動，這樣你才能有機會喝到更多的好酒。

聞香的第一步，是要找到適合的杯。一般來說，刻花過於精美的杯首先就不被採納，因為這會影響你觀察酒體的顏色，杯口過寬的杯亦不討好，因為香氣並不能清晰地透過它去傳遞，不夠intense；說到聞香的理想杯形，它最好是有向內收縮的曲線，又或者是杯肚上方有收縮的腰線，這樣香氣能更好地氤氳著，不會一下子爆發殆盡散架，因此杯緣若是稍稍開展的杯又更理想了。郁金香形狀的玻璃杯是不錯的選擇，另外類似雪莉酒杯的玻璃杯也是挺適合的。

然後必須說的，是威士忌與水的迷思。出席品酒會時，除了一列載好酒的酒杯以外，我們很多時都會看到前面另外放著分水瓶、水杯和蒸餾水。純飲或是加水，這真是個人值得深究的問題！日本所謂的「水割」相信不少人都聽過，意思就是將酒加入水並將其酒精度稀釋至很低的做法，又譬如美國有所謂的「Bourbon‭ & ‬branch water」，意謂一份波本（兌）兩份（礦泉）水。說法和做法在世界各地都有不少，但我們在這議題前要先理解威士忌加水的用意，為甚麼要稀釋酒精度？回憶下，你試過喝一些年份較輕的酒時，鼻子一靠到杯緣就被猛烈的酒精氣味嗆到嘛？的確有時候加入適量的水，一方面能讓酒精度下降，同時更重要的是它能讓酒裏討好的香氣像花香和聖誕蛋糕等氣息更好地釋放。

當然，還是有人會覺得威士忌必須純飲，加水是一種糟蹋，因為這很可能會把本來的結構打亂，事實上亦有一些陳釀方式特別或年份高的酒，加入水簡直就是亂來。但得留意的是，純飲威士忌過量的話會讓味覺麻痺。另外，是關於加冰這件事，炎炎夏日來杯whisky on rock實在是稀疏平常的事，但請緊記那同時會凍住你的味覺，香氣也很可能被擾亂，想徹底感受威士忌的原味的話，這會變得困難！

來到聞香的過程，有人喜歡整個鼻子埋到酒杯中（當然，遇到「年輕陽剛」的威士忌時，擔保你會被酒精氣猛炸一番），有人喜歡側著頭兩邊去聞香（事實上是某品牌大師在master class時說自己愛用的方式，意謂不會被過強的酒精誤導，有效嗎？反正個人最常用此方法），也有人會保留一點距離。然後搖杯是很常見的手法，適度地做這會幫助酒釋出香氣，但遇著結構不夠複雜的酒，過度地搖會讓酒直接散架，新手切忌為著耍帥而瘋狂搖杯，一個不小心還會濺到身旁的美女俊男，除非你是故意的…（本人就曾身受其害中招了，也不知對方是否故意，反正請在家中先練好吧‭！）

好，萬事俱備，下次再來跟大家分享聞香的典型香氣類型。







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