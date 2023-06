Travel & Dining 玩味誌 - 蕭國仁 Henry SIU



加入最愛專欄 收藏文章 Cheers to Dad!父親節為一眾「威爸」送上精品威士忌、到Hidden Bar品酒兼玩刺激Casino! 身邊朋友很多都成為老爸一員,難得飯聚都免不了說說兒女經,一年容易又是父親節,不知道已經羽翼豐滿的子女是否會花點心思,如果像我的老友們都是一眾「威爸」的話,那選一支對味的威士忌準沒有錯,再加個別開生面的品酒活動就錦上添花了。沒頭緒?來看看我們為你挑選的好酒,連活動都為你想好啦。 相信不少老爸都曾經FF過自己有一天成為James Bond,在Casino Royale中風度翩翩地拿著威士忌酒杯邊下注邊喝。要為老爸完這個當James Bond的夢或者比較難,但要去Hidden Bar邊玩Casino遊戲邊喝好威又未嘗不可。疫情關係,闊別4年、由Glenfiddich(格蘭菲迪)主辦的Speakeasy神秘酒吧活動終於載譽歸來,今年更趁著父親節期間舉辦,好讓大家來個非一般的「親子活動」。 來到位於銅鑼灣的Hidden Bar現場,只有真正的客人才有辦法進入已佈置好的Speakeasy,與三五知己在這個隱秘的空間品嘗不同年代的Glenfiddich威士忌。你可以優惠價錢細嘗八款Glenfiddich不同年代的威⼠忌,包括12年、12年天使雪莉、15年、18年、21年、23年及30年或Highball雞尾酒。這次活動品牌更特意夥拍PING作為雞尾酒夥伴,以Glenfiddich威士忌調製出3款活動限定雞尾酒,對於不特別愛好純飲威士忌的朋友,仍可品嘗到Glenfiddich的獨有風味。 特別說一下當中的全新酒款Glenfiddich Single Malt Scotch Whisky Amontillado Sherry Cask Finish 12 Years Old Amontillado,這次採用了雪莉桶陳釀,酒本身除了保有Glenfiddich富含果香的特色外,天使雪莉桶帶來輕柔的木質、肉桂與荳蔻等香料氣息,揉合馥郁的蜜餞與梅子,口感宛如多汁烤蘋果與乾果,交織出讓人心醉的美好風味。 當然除了品嘗美酒,你還可以與老爸一同參與現場緊張刺激的Casino遊戲。憑消費可獲得相應數目的代幣以進行遊戲之用,最後,只需儲齊若干代幣,即可參加現場的有獎問答遊戲,獲取Glenfiddich所提供的豐富禮品,有酒喝又有獎拿。 說到Islay,一眾愛泥煤風味的重口味男士都會嘴角上揚,而如果說起Ardbeg Day,亦大概都會知道這是Ardbeg每年於蘇格蘭酒廠當地舉辦的盛事,同時每年都會藉此推出特別版威士忌,像今年酒廠推出極具實驗性的限量版Ardbeg Heavy Vapours威士忌。這是Ardbeg威士忌在蒸餾過程中首次嘗試除去淨化器,保留蒸餾過程中產生的濃烈蒸氣,再將其熟成及入瓶,令這個限量版具有強烈而芳醇的煙燻香味,同時亦夾雜著絲絲甜味,與經典享負盛名的Ardbeg威士忌平衡口感有所不同。 今年Ardbeg Day主題為「Planet Ardbeg Day」,品牌誠邀威士忌愛好者們一同參與新故事線揭曉之旅 – Heavy Vapours。Ardbeg亦特邀著名漫畫家兼插畫師Dilraj Mann以漫畫形式,生動呈現這個非同尋常的蒸餾過程及獨特風味,瞄一眼的話還以為Ardbeg走上個「漫威」風,不過偶一為之的嶄新風格還是挺有趣的。 或許要飛往蘇格蘭親身體驗不太容易,但就算你身在香港,也能感受這個不一樣的節日氣氛,因為Ardbeg於6月3日至29日期間在香港舉辦4場Heavy Vapours 品酒會,與一眾香港Ardbeg狂迷參與Ardbeg Embassies的限定活動,一同與老爸來慶祝父親節之餘,也為這個威士忌界的重大日子舉杯吧!





