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Yan Can Taste - Yan Chung

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21/03/2023Photo: 由作者提供

星廚以創意向漁民農夫致敬：潮州雄蟹配大根、烤挪威海螯蝦、30cm西班紅蝦、南非18頭鰵魚膠龍蝦湯脆米，感受大地氣息

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　　第一次來中環安蘭街樓上的這間1111 ONES Restaurant and Lounge，升降機門打開，未踏進內，已感覺別有洞天。餐廳大約有2,400平方呎，設有吧枱和散桌，由入口至室內，以大地黃色為主調，配合白色大理石桌、鵝卵石灰坐椅，加上猶如岩層的曲線延伸整個空間，讓人想起峽谷。而餐廳的設計靈感正正是來自英國亞利桑拿州羚羊谷，將大自然不規則的鬼斧神工融入現代藝術設計當中，型味當中帶有和諧！

 

餐廳的設計靈感正正是來自英國亞利桑拿州羚羊谷，將大自然不規則的鬼斧神工融入現代藝術設計當中。

 

　　餐廳在2021年底開業，去年即2022年便於66個國家、1,200多份申請中，贏得Restaurant & Bar Design Awards。而新任行政總廚Chris Chan擁有超過20年入廚經驗，更曾帶領The Princial獲得米芝蓮二星。1111剛開業的時候，餐牌主題性較強，例如以本地攝影師Kelvin Yuen的作品為靈感設計的菜式。而Chris掌舵後，食材的鮮味便是最大主題：「我的菜式完全是為了保留食材的天然鮮味，通過創新的食材配搭，以及融合烹調技術，去探索食材的可能性。」

 

新任行政總廚Chris Chan著重發揮食材鮮味。

 

　　是夜，便品嘗了Chris全新設計的八道菜式餐單。套餐每位$1,800，第一道菜未正式上枱，已開始感覺精彩。配搭麵包的橄欖油溫潤、陳醋香醇，忍不住把三款麵包都一下子吃光。套餐開始前，先來杯「welcome drink」，混合了伯爵茶和香檳的cocktail並非以杯中物呈現，而是巧妙地釀於可愛的小球當中，可以與友人cheers再整顆放進口，讓甜甜的酒香在舌上爆放。至於amuse bouche竟然有三款，包括細滑的白露筍奶凍、外脆香脆的煙燻流心鵪鶉蛋，以及我最喜歡的泰式綠咖喱雞皮。雞皮極之薄脆，卻不減雞皮的香口，美味！

 

八道菜式餐單

三款麵包

橄欖油及陳醋

Amuse bouche

白露筍奶凍

煙燻流心鵪鶉蛋

泰式綠咖喱雞皮

 

下一頁：精彩開胃菜—拖羅、潮州雄蟹、挪威海螯蝦

 

 

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