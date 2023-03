星廚以創意向漁民農夫致敬：潮州雄蟹配大根、烤挪威海螯蝦、30cm西班紅蝦、南非18頭鰵魚膠龍蝦湯脆米，感受大地氣息

第一次來中環安蘭街樓上的這間1111 ONES Restaurant and Lounge,升降機門打開,未踏進內,已感覺別有洞天。餐廳大約有2,400平方呎,設有吧枱和散桌,由入口至室內,以大地黃色為主調,配合白色大理石桌、鵝卵石灰坐椅,加上猶如岩層的曲線延伸整個空間,讓人想起峽谷。而餐廳的設計靈感正正是來自英國亞利桑拿州羚羊谷,將大自然不規則的鬼斧神工融入現代藝術設計當中,型味當中帶有和諧!

