加入最愛專欄 收藏文章

去年開幕的干諾中心成為上環地標，有人對當中的藝術塗鴉印象深刻，有人喜歡到6樓的空中花園看日落，而我，仍然回味於頂樓和緣享受的一餐割烹。建築物雖然低調，總給人一訪再訪的理由。最近，中心一樓有新餐廳開幕，同樣是和食，走型格居酒屋路線。翻開餐廳，價位十分合理，更有$198起的sake flights，可以輕鬆消磨長夜。

和藏位於中心一樓，雖然沒有高空景色，但看著窗外的電車一輛接一輛緩慢駛過，有份香港老區獨有的寫意。如果適逢MIRROR成員生日期間，這個窗邊位必令鏡粉興奮。居酒屋設有面對開放式廚房的吧枱、靠窗的散枱，還有一間可坐6至8人的VIP房。室內裝修以原木作主材，透過縱橫交錯的木條滲入日本建築美學元素。雖然空間為窄長形，但配合起建築物本身的弧形玻璃窗，感覺開揚。

掌舵和藏的大廚為擁有30年入廚經驗的李兆帆師傅，李師傅曾於香港君悅酒店的鹿悅日本餐廳，以及於日本擁有30間分店的米芝蓮一星餐廳俺の割烹工作，更被派往日本分店進修及交流入廚心得。現在主理和藏，除了提供居酒屋傳統必備的串燒、炸物和刺身外，也憑多年烹調和食經驗，設計出一系列創新的和食。

和藏的餐牌只有簡單兩版，不像坊間居酒屋餐牌琳瑯滿目厚厚一本。另外，開夜式廚房吧枱前端設有海鮮展示櫃，每款魚材附上日本直送的包裝，標明來源地等資料，可見當中不少魚鮮更是拍賣級數。客人可以自選烹調方法，看見魚鮮泛著閃亮光澤，眼睛仍然精靈，刺身？壽司？燒烤？還是讓李師傅決定！

來到居酒屋，先點清酒。其實和藏的「藏」字，在日文中為古代只有大戶人家才可擁有的奢華棧房，亦是日本傳統建築的倉庫。餐廳命名為和藏，是希望客人可以聯想到「酒藏」（Saka-Gura）、釀造及儲存特色酒品的酒窖。居酒屋以清酒為重點，酒單以日本地圖區分各地清酒，由北海道、東北、中部、開東、關西、四國至沖繩也有。想多嘗試一些，可以選擇店內的Sake Flight。和藏有3款Sake Flight，價錢由$198至298，每款拼盤包4杯不同程度香氣和濃度的清酒，包括香氣型薰酒、熟成型熟酒、輕快型爽酒和醇濃型醇酒。第一輪，先試$198的Sake Flight。

想特別一提，店內的自家製漬物也十分出色。可能同桌的女生較多，特別愛吃酸爽的漬物，而我最喜歡煙燻幽香入味的蘿蔔乾，很快便要求追加。

第一款小食上枱，有炸富山灣白蝦‧海苔咖喱粉。白蝦蝦殼炸得極之脆口，雖然細小，但也嘗到蝦身肥美的肉感。加上青海苔咖喱粉，惹味香口，有邪惡熱氣卻不油膩，令人忍不住再多呷幾口清酒。

緊接上枱有刺身拼盤，是日有北海道白象拔蚌、蜜柑鯛、深海池魚、秋刀魚和拖羅。刺身充滿鮮活光澤，白象拔蚌爽口甜美，深海池魚鮮爽帶甘，蜜柑鯛因飼料當中加入了蜜柑皮，入口真的散發淡淡蜜柑香，而現時最為當造的秋刀魚，魚鮮濃郁天然，至於拖羅，甘甜鮮美。每款刺身的口感和口味也發揮得淋漓盡致，爽口或軟嫩，也是完美無渣，高水準！

下一頁：更多居酒屋美食—秘製吞拿魚下顎、炙燒吞拿魚背、龍蝦料理兩食







【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看