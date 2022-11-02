加入最愛專欄 收藏文章

要潛在的客戶在浩瀚的互聯網上找到你的產品和服務絕對是一門學問。尤其在內地市場，雖然大家也是用中文，但文化差異令很多商家無從入手，不知如何打開這個藍海市場。對任何一個商家來說，如果沒有做準確的關鍵詞SEO，潛在客戶往往會選擇了在搜索結果頁面排名較高的競爭產品。

（微信圖片）

連SEO你都不做，這意味著你拒絕了主動搜索的客戶群！在眾多渠道中，精準的SEO是最基本的渠道，使用方便，轉化率高，投資成本低。但即便如此，還是有很多人不做，做不到！今天我們就來重點談談準確關鍵詞SEO的重要性。

1. 甚麼是精準關鍵詞SEO？

（微信圖片）

首先，讓我們來定義甚麼是SEO。SEO是Search Engine Optimization的英文縮寫，中文繙譯為「搜索引擎優化」。

在了解搜索引擎自然排名機制的基礎上，對網站進行內外部的調整和優化，提高網站在搜索引擎關鍵詞的自然排名，獲得更多的流量，從而達到網站銷售和品牌建設的預期目標。

簡單理解一下，SEO是搜索引擎端推廣品牌內容的一種技術手段。有搜索引擎（百度／360／谷歌），便有SEO。

準確的關鍵詞優化，就是通過技術手段覆蓋搜索引擎中指定的關鍵詞，將我們想要做的關鍵詞優化到百度首頁。

在成千上萬個類似的競爭關鍵詞中，只要我們能清楚地研究我們的目標客戶，他們會搜索哪些詞，並把帶有這些詞的宣傳信息放在各大平台的首頁上，客戶就能通過搜索找到我們。最終，你將開始獲得流量，並轉化為新客戶。

2. 精准關鍵詞SEO基礎是官網

品牌官網有兩個功能：一是作為一個「門面」，展示相關業務，直觀地告訴人們我是誰、我有甚麼產品、哪裏可以找到我。二是增加外鏈Backlink做內容優化來獲取客戶，也就是我們今天所說的SEO，通過搜索引擎主動獲取流量，也可以轉化流量，讓官網能做的除了品牌價值之外，還能真正在效果上實現，幫助企業做好生意。

（微信圖片）

那B2B網站是怎麼運營的呢？

#1 優秀的網站框架是優化的基礎核心

當你開始建立你的網站時，從定位，到欄目，到框架，到關鍵詞的布局都是非常重要的。

#2 域名的選擇和網站內容的質量

域名天生就帶有gov和EDU的權重，因為這樣的網站屬於政府和教育類網站，有一定的權威性，除了這些可以承載權重的老域名外，正規網站做老域名的權重也很高。例如，com、net、org域名權重是比較穩定的，百度不會針對這類域名調整一些激進的算法。

（微信圖片）

同時，網站的內容質量和頁面數量，也會決定網站的權重，頁面愈多，內容質量愈高，搜索引擎會給你更高的評分，給你更高的權重和PR價值。

#3 網站內鏈合理布局

在網站站優化中，內鏈的優化是非常重要的，一個合理的，像蜘蛛網一樣的內鏈，更有利於搜索引擎捕獲收集，傳遞網站權重。

（微信圖片）

至於如何分配網站的內鏈，如何做結構，可能要請教網頁開發員。

3. 如何做好精準SEO

第一步一定是挖掘關鍵詞。首先要確定哪些關鍵詞屬於行業，可以列出所有排名的關鍵詞，根據搜索引擎的實際情況查看這些關鍵詞的排名，其次進行改進。如增加內外鏈首選項，調整頁面標題和內容的相關性，進一步提高網站關鍵詞的自然排名。

#1 網站關鍵詞怎麼選？

有許多不同的關鍵字工具，可以找到成千上萬的相關關鍵字，但許多人不分析關鍵字的商業價值。因此，基於搜索引擎的推廣，研究關鍵詞必須是首要的重要位置。

（微信圖片）

這裏推薦兩個在內地篩選SEO的工具，大家可以參考使用：

1. 5118工具

能夠清晰的看到關鍵詞的指數、搜索量、轉化率等。

2. 百度指數

輸入關鍵詞，得到相關的長尾關鍵詞、相關詞語，可以幫助企業在一定的方向快速挖掘出更多的關鍵詞，或動態捕捉用戶群體的搜索意圖和習慣變化，填補空白，主動營銷。

（微信圖片）

#2 用優質外鏈提高站點權重排名

網站外鏈對於搜索引擎來說，相當於外鏈網站對你的網站投下了信任票，所以質量愈好的外鏈網站，搜索引擎對網站的信任度就會愈高，愈高的信任度就是網站的權重愈高。

同時，當用戶瀏覽帶有外部鏈接的頁面時，有可能會有訪問者點擊跳轉到我們的獨立站點，從而為我們的網站帶來流量。

（微信圖片）

隨著新媒體平台的崛起和不斷的發展壯大，SEO模式面臨著許多誤解和質疑。很多人會懷疑它的實用性和有效性，這種誤解甚至直接影響到企業的相關決策。

在內容為王的時代，優化內容和用戶體驗是我們營銷過程中最重要的部分。如果內容是方向，那麼SEO就是基石。是為你的產品、你的品牌數字化營銷的調優和後期建設的基礎。







【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看