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實施「0+3」檢疫安排後，港人終於可以豁出去漫遊、闖蕩異地，卻也變相削弱本地零售消費！為推動本地遊，香港旅遊發展局日前（10月20日）宣布推出第四輪「賞你遊香港」，提供逾350個由本地旅行社設計的特色行程，旅行團總數約2,000個，其中更包括為配合《施政報告》而新增的歷史古蹟主題本地遊！即日起，只要在合資格實體零售或餐飲商戶消費滿800元（憑最多2張的機印收據正本），即可於11月9日起直接向旅行社報名，換取免費本地旅行團名額，或選擇付費參加本地尊尚旅行團！

（截圖自香港旅遊發展局網頁）

新一輪「賞你遊香港」名額有6.4萬個，為歷來最多，提供逾350個由本地旅行社設計的特色行程，旅行團總數約2,000個。值得留意的是，為配合《施政報告2022》提出推動文化和古蹟旅遊，今輪「賞你遊香港」更新增了「歷史古蹟」主題行程，連同原有的「探索文化」、「大城小區」、「維港秘景」、「尋覓美食」四大主題，實行帶大家全方位感受香港這顆「東方之珠」的美！

首批本地遊行程將於11月9日推出，於11月14日至明年2月14日出發。其餘行程則於11月22日起推出，並於11月26日至明年2月28日出發。所有旅行團均包括導遊服務、來回交通、一餐膳食及基本保險，並至少到訪2個景點。

詳細行程將於11月8日上載至「賞你遊」活動網站。

第四輪「賞你遊香港」報名日期

第一批：2022年11月9日（上午10時）至2023年2月13日（下午5時）

第二批：2022年11月22日（上午10時）至2023年2月27日（下午5時）

第四輪「賞你遊香港」旅行團出發日期

第一批：2022年11月14日至2023年2月14日

第二批：2022年11月26日至2023年2月28日

（截圖自香港旅遊發展局網頁）

（截圖自香港旅遊發展局網頁）







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