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召喚1月生日的朋友！轉眼間就到了2023年的1月，各位1月出生的朋友，先跟你們說聲生日快樂！生日月當然要多玩多吃，不少地方都推出了1月生日優惠。所以今次編輯為大家精選10大生日優惠，如果有興趣的朋友就記得繼續看下去了。

住宿及飲食優惠

1月生日優惠│1. 香港富麗敦海洋公園酒店：生日staycation飲食優惠

不想在家過生日，又沒有去旅行，大家可以去staycation。去酒店當然要入住新酒店，位於香港海洋公園水上樂園旁邊的香港富麗敦海洋公園酒店在2022年7月落成，生日入住香港富麗敦海洋公園酒店，會有一系列驚喜禮遇，包括：

每日雙人早餐

指定迎賓禮遇

免費意大利芝士蛋糕（一磅）

免費紅酒或白酒乙瓶

於星耀廳享用雙人自助晚餐

延遲退房至下午 3 時

去完香港富麗敦海洋公園酒店，仲可以順便去海洋公園，今個生日節目真的很豐富。

地址：香港香港仔海洋徑3號

詳情：生日staycation飲食優惠

1月生日優惠│2. 香港瑰麗酒店：免費升級客房+200元K11 MUSEA電子禮券+迎賓花籃

Staycation又怎可以不提香港瑰麗酒店，生日月份入住香港瑰麗酒店會有專享住宿套餐優惠，包括：

自選房型豪華住宿，並獲免費升級至下一級別客房

於Maison LeCercle酒廊獨家享用雙人生日品酒體驗

Asaya港幣500元康體消費額，可於惠顧任何服務*或護膚產品滿港幣2,500元時使用

每日雙人早餐

Blooms & Blossoms迎賓花籃

一瓶迎賓香檳 特色蛋糕

每次住宿獲贈港幣500元消費額 港幣200元K11 MUSEA電子禮券及賺取100 K Dollar (於參與商戶單筆消費滿港幣1,000元，即可使用K11 MUSEA電子禮券)

除了飲食外，更會K11 MUSEA電子禮券，大家可以在購物時使用。這個優惠只適用於新的客房預訂，只限每房兩人，必須最少於48小時前預訂。





地址：尖沙咀梳士巴利道 18 號 Victoria Dockside 香港瑰麗酒店

詳情：香港瑰麗酒店生日住宿套餐優惠

1月生日優惠│3. 香港半島酒店：2位有生日蛋糕一個+4人以上1位免費

香港半島酒店都有推出生日優惠「快樂生辰獎賞」，只要生日正日惠顧大堂茶座指定餐單晚餐2位即可獲贈生日蛋糕一個。如果惠顧大堂茶座晚餐四位或以上，即可享一位免費及獲贈生日蛋糕一個。

記得要在72小時前訂座，而如要取消訂座，需提前至最少24小時通知。

不適用日期：1月21日至25日

收費：每位558港元（另加10%服務費）

地址：九龍梳士巴利道

詳情：香港半島酒店大堂茶座快樂生辰獎賞

1月生日優惠│4. Mira Place Yamm：1杯汽酒+1個生日蛋糕

生日如果想在尖沙咀食飯，可以考慮一下The Mira的餐廳Yamm。Yamm供應國際自助餐及自選菜譜，自助餐提供日本、印度、東南亞及西式美饌以及匠心製作的滋味甜品。到Yamm品嚐精緻晚餐，生日之星於生日一週內與朋友同行，更可獲贈一杯汽酒及一個生日蛋糕。



地址：九龍尖沙咀彌敦道118-130號Mira Place Yamm

營業時間：上午7時至晚上11時

詳情：Yamm生日有禮







1月生日優惠│5. The Tiffany Blue Box Café：免費迷你 Blue Box 蛋糕

生日一定要去一個靚靚的地方打卡，留一個美好的紀念。The Tiffany Blue Box Café以Tiffany Blue色為主調，拍出來的照全部都好好看。大家在生日月份2人或以上去The Tiffany Blue Box Café，每位客人消費全日供應菜單上的3道菜套餐，就可以免費享迷你 Blue Box 蛋糕。不過，大家記得要在48小時前訂座並說明要使用生日優惠。















地址：尖沙咀北京道1號大堂207-208號舖

時間：平日中午12時至下午9時半、星期六日及公眾假期上午11時至下午9時半

詳情：免費迷你 Blue Box 蛋糕

(以上優惠一切以官方為準)

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