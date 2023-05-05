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【晴報專訊】鄭中基（Ronald）的網絡頻道「機動電視台」早前公開招募新人，拍攝《機動兵工廠》選秀節目。昨日Ronald聯同評審吳君如及導演莊文強，以及六位學員出席節目煞科，君如笑言若節目有第二季，希望派17歲女兒陳是知參加，讓Ronald調教女兒的演技。

（左起）莊文強、君如及Ronald親自揀蟀。

鄭中基、吳君如、學員周芷慧、陳昭煊、李煥林、何求、陸維德及林美圻等，昨日拍攝第八集《機動兵工廠》，Ronald透露節目由籌備到拍攝大概花了四個月，昨日終於煞科，他感觸說︰「學員畢業喇，勝出者會成為我哋嘅臨時員工，亦會有底薪。」評審君如大讚節目培育演藝新一代，更有意叫17歲女兒陳是知參加，「早知帶個女嚟，叫Ronald教佢做戲，因為佢唔聽阿媽講，阿爸（陳可辛）都只聽少少，無論阿媽演得幾好，老竇拍得幾好，佢都會反眼，所以我都想畀個女參加，畀Ronald調教下。」

君如的17歲女兒陳是知，遺傳父母演藝天份。（資料圖片）

Ronald透露參賽者在最後一集中，以兩個回合作賽，包括一場獨腳戲，以及分組挑戰經典電影情節。問到揀選二人的電影作品比賽會否加分？Ronald即說︰「咁先最蠢，因為喺我哋心目中，無人演得好過我哋！」

Ronald訓練愛女唱歌

此外，Ronald早前獲女兒Emma的學校邀請，出席籌款活動，兩父女更同台合唱，事後網民大讚Emma歌聲悅耳，可以直接出道。不過Ronald聞言即說︰「入行無問題，但要搞掂學業，同埋要畀我訓練下先！」君如大潑冷水︰「佢（Emma）會聽你講咩？」Ronald表示︰「希望佢聽我講，教唱歌啫，唔係教做人，依家都仲聽嘅。」





Ronald不捨得一眾學員。







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