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近日香港氣溫驟降，不少市民都不敵天氣轉變而病倒，一向專業的新聞報道員都不例外，昨日（23日）TVB新聞女主播廖淑怡在《天氣報告》預告天氣時，全程都聲沙沙，網友們在討論區已經議論紛紛，更遙距希望她可以多多保重身體。

隨後，她在83台《無線新聞台》繼續出現如常報道新聞，不過夜晚其中一節，廖淑怡在鏡頭前忍不住不斷咳嗽，她咳了足足20多秒，仍然未回氣，咳到滿臉及雙眼通紅，場面尷尬。由於廖淑怡疑似氣管敏感導致不斷咳嗽，所以一度說不出話，無法繼續報道新聞，她不時低下頭，亦不時用眼神向工作人員求救，最終現場導演見狀立即切走畫面，改先出下一宗的新聞畫面，好讓廖淑怡先飲啖水回氣。

廖淑怡2020年香港浸會大學傳理學學士畢業，曾經做過香港有線電視新聞主播，2022年轉投無線新聞，現時為翡翠台同無線新聞台高級主播，兼任香港早晨主播。廖淑怡最令人印象深刻的是2022年6月，網上流傳一張疑似時任有線新聞副總經理許方輝喺天星小輪攬女的照片，事後許方輝因家庭原因辭職，一度傳出事件女主角是廖淑怡，不過得到有線新聞及資訊總監關慧玲出面澄清跟廖淑怡無關。







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