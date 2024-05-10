王祖藍李亞男遊意大利挑戰食兔肉！試一啖後接受：兔兔好好吃啊！成餐飯超貴網友留言：有錢人的世界

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李亞男和王祖藍在內地發展順利，兩公婆不時拍片在內地社交平台小紅書、抖音、微博等等分享，網友們都喜歡睇祖藍的幽默和寵妻的浪漫，而李亞男不知是否參加得綜藝節目多，性格都越玩越放得開，在影片中表現真我的一面。近日，兩公婆飛到意大利旅行，更去到當地一間有名的餐廳用餐，邊食邊拍片，更挑戰食兔肉。

李亞男和王祖藍難得放低兩個女兒，在意大利旅行歎二人世界，一於去品嘗當地的美食，他們表示在佛羅倫斯著名的牛排店用餐，王祖藍留言說：「被佛羅倫斯的美食香迷糊了，神奇的兔子意麵，各種牛排……肚子根本都不夠用！」影片中，李亞男交畀王祖藍點餐，沒想到王祖藍挑戰當年馳明的兔肉而點了兔子意麵，嚇到李亞男立即台詞上身：「兔子這麼可愛，怎麼可以吃兔兔？我不敢想像...」見到李亞男的反應，王祖藍笑指後悔提早讓她知道，早知道就瞞住對方。

見他們點了很多樣菜，包括餐湯、T骨扒、兩款意大利粉等等，而李亞男飲紅酒，相反王祖藍就有情飲水飽。隨後當兔子意麵到場後，李亞男說：「反正都來了，就嘗一嘗吧！」沒想到放入口之後，李亞男笑晒口說：「兔兔好好吃啊！」完全打倒20分鐘前的自己。

食飯之後，兩公婆鬥數口精，估計這餐的費用，猜輸的人要負責埋單，李亞男估270歐元，王祖藍估260歐元，沒想到最終帳單來到是336歐元（約2830港元），最終李亞男較為接近，所以由王祖藍簽單。他們見到帳單時都大嚇一跳，眼都凸埋，王祖藍一邊埋單一邊心在淌血，非常搞笑。不少網友都留言說：「一頓飯2000多，有錢人的世界，我是真不懂！」、「藝人真有錢」、「貴就貴在t骨牛排，可能要200歐」等等，令大家都大開眼界！







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