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行政長官李家超昨日宣布第一屆「行政長官表揚榜」，得獎者是今年2月遠赴土耳其地震災區協助搜救的香港特區救援隊。

香港那次派出的救援隊，人數多，共59人，成員主要來自保安局、消防處、衞生署和入境事務處，他們臨危受命，帶同兩隻搜救犬和8噸重的救援工具深入災區。還記得那段日子，看到土耳其哀鴻遍野，雖然搜救困難，但每當災區發現生命跡象，心頭也覺溫暖。

在6天搜救行動中，救援隊派出搜救人員共19批次、269人次，排查13個區域，覆蓋範圍約28,000平方米。地震後災區大部分樓宇均有不同程度損毀，範圍極廣，搜救行動非常艱巨，隊員以無人機大範圍評估環境，製作3D模型，以生命探測儀等儀器，確定生還者的位置。

在受到餘震威脅、面對倒塌建築物等安全風險、道路嚴重損壞，以至嚴寒天氣等困難和危險，救援隊在超過200小時救援工作中，成功救出四名生還者，更加令人鼓舞。

(政府新聞處圖片)

今次頒獎給香港救援隊，除了表揚冒著風險、懷著拯救生命的熱誠和專業精神，發揮跨部門團隊力量，完成極其艱巨的任務外，也彰顯特區政府紀律部隊的擔當精神，向世界說出真正的香港故事。

更加難得的是這次香港特區救援隊，背後是得到國家全力支持，參與國家救援隊在土耳其救援工作。從公開資料和特區政府要員發言，我們看到中國駐土耳其共和國大使館，向特區隊員提供了包括翻譯、交通、物流運輸等重要支援。

國家救援隊經驗豐富，在土耳其設立行動基地時，亦早為特區隊員預留位置駐紮，毗鄰救援隊指揮中心，讓特區隊員順利抵達災區，會合國家救援隊，全速執行搜救任務。

國家救援隊也邀請特區隊員一同參與聯合國搜救協調小組的日常會議，深度參與救援任務的計劃，足見國家對香港特區的高度信任。

期間國家救援隊對特區救援隊又特別照顧，包括在行動基地預留位置供特區隊員駐紮、邀請特區隊員參與聯合國搜救協調小組日常會議，以及提供熱食和補給物資。

看似微不足道，卻藴含百般關懷和尊重。

預留位置供特區隊員駐紮、提供熱食和補給物資是關懷；邀請特區隊員參與聯合國搜救協調小組日常會議，深度參與救援任務的計劃，是信任和尊重。不當特區隊員是輔助工具，而是參與管理的一員；交往令特區隊員感到受重視之餘，亦令人感動。

這是特區政府第一次參與於海外救援，與國家救援隊攜手合作，也是特區政府為國家對外事務邁出意義深遠第一步，作出第一次貢獻，是「一國兩制」成功實踐的生動演繹。

特區政府以第一屆「行政長官表揚榜」表揚特區救援隊，亦是破格，也應該表揚。









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