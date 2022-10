加入最愛專欄 收藏文章

最近看到Chanel品牌的頭版廣告,為「1932頂級珠寶系列」造勢,廣告如品牌一樣,絕對、型格、黑底白鑽、唯我獨尊。

這系列紀念品始創人CoCo Chanel(香奈兒)九十年前的設計,靈感來自日月星辰,香奈兒本身也是時裝界、香水界、社交界的一顆明亮星星。

在上世紀初的巴黎,香奈兒是位標緻的標杆人物,是glamorous的trailblazer。她雖然身材纖瘦,但面部骨格有力、氣場強大:

一.眉骨起:野心滿滿

二.鼻骨高:性格獨立

三.腮骨飽滿:逆境求存

四.下巴有力:坐言起行

再配合膊頭夠橫,表示胸襟廣闊,能接受新思維,有上進心,屬戰鬥格,積極打拼,遇強越強,可以殺出一條血路、開闢新天地。

香奈兒小時候不快樂,家境貧困,曾寄養在姨母家,又在孤兒院住了七年,這令她決心改變自己的命運:

「我的生活令我不開心,所以我要創造自己的生活」。”My life didn’t please me, so I created my life. ”

骨格有力的人就是有智慧、有辨法、有動力。

她一早就曉得:「想不被取代,就要與眾不同。」

這野心和定位,令她排除萬難,成為時裝界和香水界的女神。

媒體對她的評價是:

「她以服裝解放了女性的身體和思想。」

「她看到當年男女在穿衣上的不平等,因此利用剪刀、布料和針線,帶領一場場的時尚革命。」

她的革命性時裝新猷包括「男裝女穿」和我們現在流行的闊腳褲,後者其實是香奈兒的海灘褲!

香奈兒相信自己,也努力經營自己的與眾不同。她說過:

「優雅,是懂得拒絕。」

「每日都要悉心打扮,像去見你的頭號敵人一樣。」

這樣的骨格、才情、傲氣和動力,造就了香奈兒的傳奇,讓創意女神的風華,像她設計的鑽飾般閃爍人間!







