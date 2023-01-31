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很多人都有訂下「新年新目標 New Year Resolution」的習慣，常見減肥成功、脫單成功、跳槽到一間更好的公司等。在幾年的陰霾之下，似乎大多數人都堅信，要獲得一些實際可量的東西才算是成功。事實是，我們活於一個物質豐富的時代但心靈卻很匱乏，「擁有更多」已不自覺成為了滿足及幸福的來源。

過往諮詢中，很多故事都因為「擁有更多」而慢慢變成困擾，對自己的了解不足讓自己和幸福狀態愈走愈遠。在總覺得缺乏的心理狀態下，「認識自己」及「奉行貴精不貴多」的理念，可以簡化生活同時為環境帶來正面影響。

時尚教育中的「認識自己」最基本的三個範疇，很值得思考：

1) 穿搭風格

人的衣著某程度上能顯示個人性格、特質及習慣。風格會受到年齡、職業、生活習慣、場合需要甚至個人經歷及喜好而影響，穿搭亦應該平衡以上各點。若只從個人喜好出發而忽視年齡場合，失衡的穿搭必定會出現奇異狀態；若穿搭只從價值昂貴出發，也不一定代表時髦甚至會顯俗豔。

穿搭可以同時包含不同的風格元素，例如常見的休閒x優雅風格，是將元素以不同比重及擺放位置而成。

要了解自己的風格，可以嘗試例出一些適合描述自己的形容詞，愈多愈好！例如：剛性、柔性、含蓄、講究、專業、不拘小節、浪漫、大膽、有創意、神秘……這些形容詞會有助您找到屬於您的人物設定及穿搭風格。

2) 體態形狀

不論豐滿圓潤或纖巧瘦小，了解自己體型的形成都非常重要！有人向我訴說過只是呼吸喝水也會長肉，那可能是基因體質有關；有人寒背圓肩烏龜頸，是因為長期使用電腦手機及姿態不良造成。知道原因了解體態形狀，找回對體態的認同可以盡早改善之餘也會讓您更容易掌握什麼適合這個形狀的自己。

經常強調「美」不是只有單一標準，比例平衡才是重點，採取錯覺或視覺轉移方式比遮掩來得俐落 ，更能享受穿搭的樂趣。

3) 個人色彩

有人說自己有選色障礙，所以寧願「包色」或只選黑白灰，其實都是不了解自己適合甚麼顏色。最明智的配色，必定是以個人喜好為軸心加上個人色彩為輔助！自我了解色彩的最簡易入門法，可以使用現有衣服在自然光下以素顏在鏡子面前作以下對比：

暖色（偏黃調） vs冷色（偏藍調）

光（淺色）vs暗（深色）

清澈vs混濁（加灰）

整體而言，哪一種令氣色比較好？哪一種令瑕疵比較不明顯？哪一種輪廓立體感比較適合？哪一種皮膚會顯黑顯黃顯灰？



有能力避開地雷色已是成功的一半，以自己為核心，有能力知道甚麼是適合自己的選擇便能減少對顏色的迷惘。

「認識自己」是滿足及幸福的來源之一屬筆者的經驗之談，不論你有沒有定下新年新目標的習慣，只要您願意正視及思考，隨時都是修正錯誤簡化生活的時候。







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