如何找出自己的Personal Color？個人色彩分析服務良莠不齊！色彩系統有多少種類？色彩顧問的工作服也有特別規格？

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「個人色彩分析」逐漸普及，在激烈競爭下服務出現嚴重良莠不齊。續上篇教大家了解更多這火熱又新穎的概念，選擇專業又適合自己的服務以免受騙！

1）季節類別愈多愈專業愈準確嗎？

個人色彩分析是幫助指導顏色選擇的工具，不論是多少分類，選擇時都是因應你個人喜好和需求。因為任何分析的準確性，都是取決於色彩分析師的技能和專業知識，以及你的理解能力和接受程度。

2）傳統4季與12及16類色彩分析有甚麼分別？

4季個人色彩系統 12及16類個人色彩系統 歷史基礎 ● 被廣泛使用和研究了數十年，積累了豐富的知識和資源。綜合考慮色相、明度、彩度、清晰度色彩屬性。 ● 兩者都是由傳統4季色彩系統延伸出來的，涵蓋到每個季節內色相、明度、彩度、清晰度中的差異。 容易理解度 ● 色彩以不同屬性分為四大類，命名為春夏秋冬，相對簡單易懂。 ● 從四季中再作小分類，更多分類可能需要有色彩理論解說，有基礎概念才能理解。 ● 坊間有多種以不同基礎各自命名如柔夏、明春、深秋⋯等，名字及解說都略有不同，標準不一。 色彩選擇 ● 相對廣泛，多樣化的色調嘗試和配搭。 ● 季節內細微的屬性變化不能被具體指明，需要額外的色彩屬性解釋來詮譯當中沒有涵蓋的色彩。 ● 相對狹窄，色彩組合分類更細緻，以單一屬性為軸心。 ● 正因為色彩範圍有了更細緻明確的方向，可呈現更個性化更統一的效果。 日常應用 由於色彩選擇範圍較廣，購物相對容易。 ● 由於色彩選擇範圍較細緻，要找到符合結果的商品可能要花點時間。

3）「個人色彩分析師」工作服也有規格？

在進行個人色彩諮詢時，顧客需要圍上白色圍巾、頭巾等阻隔衣服及頭髮顏色，目的是確保測色不受任何外部顏色影響。測色過程中，當顧問和客戶都看著鏡子，顧問的服裝顏色及花紋圖案有機會影響雙方的顏色感知。

因此色彩顧問進行測色過程時，建議外穿白色外套有助減少視覺干擾。讓客戶都可以看到而且理解不同色彩在其身上產生的效果，才是專業色彩分析應有的效果。







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