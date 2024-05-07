2024-05-07Photo: Daum, Pinterest, Tiffinity Academy, YouTube@AIS
如何找出自己的Personal Color？個人色彩分析服務良莠不齊！色彩系統有多少種類？色彩顧問的工作服也有特別規格？
「個人色彩分析」逐漸普及，在激烈競爭下服務出現嚴重良莠不齊。續上篇教大家了解更多這火熱又新穎的概念，選擇專業又適合自己的服務以免受騙！
1）季節類別愈多愈專業愈準確嗎？
個人色彩分析是幫助指導顏色選擇的工具，不論是多少分類，選擇時都是因應你個人喜好和需求。因為任何分析的準確性，都是取決於色彩分析師的技能和專業知識，以及你的理解能力和接受程度。
2）傳統4季與12及16類色彩分析有甚麼分別？
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4季個人色彩系統
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12及16類個人色彩系統
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歷史基礎
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● 被廣泛使用和研究了數十年，積累了豐富的知識和資源。綜合考慮色相、明度、彩度、清晰度色彩屬性。
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● 兩者都是由傳統4季色彩系統延伸出來的，涵蓋到每個季節內色相、明度、彩度、清晰度中的差異。
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容易理解度
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● 色彩以不同屬性分為四大類，命名為春夏秋冬，相對簡單易懂。
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● 從四季中再作小分類，更多分類可能需要有色彩理論解說，有基礎概念才能理解。
● 坊間有多種以不同基礎各自命名如柔夏、明春、深秋⋯等，名字及解說都略有不同，標準不一。
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色彩選擇
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● 相對廣泛，多樣化的色調嘗試和配搭。
● 季節內細微的屬性變化不能被具體指明，需要額外的色彩屬性解釋來詮譯當中沒有涵蓋的色彩。
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● 相對狹窄，色彩組合分類更細緻，以單一屬性為軸心。
● 正因為色彩範圍有了更細緻明確的方向，可呈現更個性化更統一的效果。
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日常應用
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由於色彩選擇範圍較廣，購物相對容易。
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● 由於色彩選擇範圍較細緻，要找到符合結果的商品可能要花點時間。
3）「個人色彩分析師」工作服也有規格？
在進行個人色彩諮詢時，顧客需要圍上白色圍巾、頭巾等阻隔衣服及頭髮顏色，目的是確保測色不受任何外部顏色影響。測色過程中，當顧問和客戶都看著鏡子，顧問的服裝顏色及花紋圖案有機會影響雙方的顏色感知。
因此色彩顧問進行測色過程時，建議外穿白色外套有助減少視覺干擾。讓客戶都可以看到而且理解不同色彩在其身上產生的效果，才是專業色彩分析應有的效果。
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