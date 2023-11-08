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床蝨危機近月由法國、英國蔓延至港人最愛旅遊地之一的韓國，首爾、仁川及大邱等地均成重災區，遍及地鐵、戲院、酒店、汗蒸幕等。香港暫時尚未爆發蝨患，但防患未然，尤其臨近 12 月旅遊旺季，今次為大家整理多個防蝨、滅蝨貼士，包括外遊時行李箱的擺放位置、使用習慣，甚至其質料也有可能讓床蝨入篋；若遇床蝨，消委會亦教授 6 招滅蝨大法，原來吸塵器也可處理，以後就算家中遇到床蝨亦不致心慌。

據衞生署資料，床蝨又名臭蟲，成蟲後壽命可達 9 至 18 個月，日間常匿藏在縫隙和黑暗的地方，如床墊的摺疊縫合處、彈簧、床架縫隙、椅子及沙發軟座內，每當入夜或周圍光線微弱時便出來吸食温血動物的血液。若蟲患嚴重，床蝨更會出現在剝落的牆紙背後、門窗框下面、櫃內，甚至藏於照明裝置中。

（圖片來源︰Wikimedia Commons）

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去蝨患地區旅行點算？4招避免床蝨爬入篋

床蝨通常跟隨行李、衣服、寢具和傢俱等物品蔓延至另一地方，所以大家到法國、英國及韓國旅行時，有機會不知不覺把躲在行李的床蝨帶回家，若想防治床蝨，衞生署有以下幾個小貼士︰

1. 使用硬殼行李箱︰

硬殼行李箱可減少床蝨附著在行李上的機會，而且當中的衣物不妨裝入可密封的膠袋中，即使床蝨爬入行李也不易附上衣服。

（圖片來源︰unsplash）

2. 徹底檢查酒店房間︰

旅行期間入住酒店、旅館，記得要檢查房間的床、枕頭、床墊、軟墊，甚至窗簾是否有床蝨；而檢查前最好將行李放在房外、洗手間內。若有床蝨跡象，應更換房間。

（圖片來源︰unsplash）

3. 減少取出個人物品︰

入住酒店期間，建議儘量把行李放在行李櫃及架上，免得床蝨有機會附著在行李上；不過並非所有酒店房都設有行李架，若需把行李放在地毯上，衣物亦應放在行李中，而且不需使用行李時記得將它關閉。

4. 回家後消毒

旅行後當然要仔細檢查行李及衣服有沒有床蝨跡象，如有懷疑，建議以熱水和蒸氣處理衣服及物品。

值得一提，港人喜歡在酒店床上放滿「戰利品」並拍照留念，不過這習慣有機會讓床蝨爬進行李箱，並大家跟隨回家，這點要留意喇。

消委會教滅蝨大法！點用吸塵機處理？

萬一在家中發現床墊、家具上有蛻皮後的床蝨外殼或呈銹色斑點的床蝨糞便，代表床蝨已經悄悄入侵家居，除了聘請專業滅蟲公司，消委會也建議從 4 大方向滅蝨︰

物理方式

● 吸塵機處理︰用吸塵機於牆壁、牆紙、床架、衣櫃、衣物、被褥、梳化、窗簾等抽吸以捕捉四處逃逸的床蝨，在吸塵機的收集袋中先加入一些殺蟲劑，使吸入收集袋中的床蝨中毒死亡。

（圖片來源︰unsplash）

● 蒸氣噴射︰使用會噴出高溫蒸氣的機器，以約80°C的溫度消滅表面及藏在細縫（包括床墊、梳化墊、窗簾、各種家具等）的床蝨，施用具殘留性的殺蟲劑預防床蝨再次出現。

● 清洗紡織品:衣物、床單、窗簾等如被床蝨污染，應先用密封厚膠袋或膠箱盛載，然後用不低於80°C的熱水浸泡或徹底清洗，以乾衣機將衣物、被舖焗乾更佳。經處理後的衣物應先存放於密封的厚膠袋或膠箱，確保沒有床蝨後才放回原處。

熱力處理

● 如果蟲患處或房間可以密封，考慮使用將乾熱空氣導入蟲患處或替房間加熱的方法，將溫度保持在45°C至60°C之間及維持不少於60分鐘。這方法在本港可能較少使用。

化學防治

● 於牆壁、牆腳線、床架、衣櫃、地板、門框、梳化等隱閉處及縫隙，噴灑或注入具殘留性的殺蟲液劑，確保殺蟲劑能滲透到床蝨藏身處。亦可使用天然矽藻土製成的粉劑，施放於床蝨出沒及匿藏處。矽藻土能磨損床蝨表皮，使其脫水而死。

環境防治

● 定期檢查及洗擦家具，勤洗被褥、衣物，保持家居環境乾爽，避免用二手家具，以及盡快更換剝落的牆紙及填塞牆壁、家具和床蝨可滋生的縫隙、孔洞。







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