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2023-11-09Text: Sammy Leung

英文排名 | 全球英語能力排行榜出爐！新加坡登no.2！香港上升2名差過菲律賓、馬來西亞！香港人邊個年齡層英文最好？即睇Top30地方排名+分數

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　　在香港生活，不多不少都會接觸到英語，而在公司對外對內的電郵溝通及文件多數都以英語為主，大家認為自己的英語水平如何呢？最近，有一間教育機構公布了2023年全球英語能力排名及分級，當中亞洲首三位都不是香港，香港今次得份多少，又排名第幾？

 

延伸閱讀：

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　　香港日常用語中英夾雜，大部分香港人使用英文作基本溝通可以算是沒難度，但大家認為香港人的英語好不好呢？教育機構EF一共調查220萬名非英語母語成年人，找出了2023年全球英語能力排名。一齊先看看排行榜上的首30個地方及分數：

 

1.    荷蘭（647）

2.    新加坡（631）

3.    奧地利（616）

4.    丹麥（615）

5.    挪威（614）

6.    瑞典（609）

7.    比利時（608）

8.    葡萄牙（607）

9.    南非（605）

10.    德國（604）

11.    克羅地亞（603）

12.    希臘（602）

13.    波蘭（598）

14.    芬蘭（597）

15.    羅馬尼亞（596）

16.    保加利亞（589）

17.    匈牙利（588）

18.    斯洛伐克（587）

19.    肯尼亞（584）

20.    菲律賓（578）

21.    立陶宛（576）

22.    盧森堡（575）

23.    愛沙尼亞（570）

24.    塞爾維亞（569）

25.    馬來西亞（568）

26.    捷克（565）

27.    尼日利亞（562）

28.    阿根廷（560）

29.    香港（558）

30.    瑞士（553）

 

　　在今次調查中，被評為英語是卓越水平，得分均在603分以上，全球英語第1名是荷蘭，得分為647；第2名是新加坡，得分為631；第3名是奧地利，得分為616。新加坡以631分的成績，成為10強中唯一個亞洲地方，成為亞洲第一！

 

荷蘭(圖片來源：Unsplash @Azhar J )

 

　　在亞洲地方上，菲律賓、馬來西亞及香港的英語水平同屬高級程度。全球英語能力排名第20位的菲律賓得分578；第25位的馬來西亞得分568，而香港得分只有558，排名第29，比2022年上升2位，打進首30位。其他亞洲地方包括：第49名的韓國、第58名的越南、第82名的中國及第87名的日本。

 

(圖片來源：Unsplash @Aaron Burden)

 

　　先看看香港的數據，英語能力排名分數較高的年齡層是31至40歲，平均得分有570，而香港島的人士分數是較高的。在全球綜合來看，18至20歲的年輕人的英語分數明顯下降，報告指年輕人學習進度有機會受疫情影響。

 

香港(圖片來源：Unsplash @Siriwan Leowratsamee)

 

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    Sammy Leung

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