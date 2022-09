加入最愛專欄 收藏文章

鮑威爾鷹言一出,美股立跌,港股亦跌出十年低位,故不能不先講講,人匯下文要推至下周一才講。

鮑威爾鷹言對炒友言有何要注意?

(CNS)

(1)注意一:kneejerk reaction

歷史證明,議息會後的宣言,只會為大市帶來一時(往往是一日)的反射式反應,此即昨晚(22日)及今晚美股有望回升。

(2)注意二:鮑鷹了

昨文指出,市場已預期加息0.75厘,故這是non-event。但市場要留意點陣圖會否升息了。結果,果如是。

圖一是高盛的淡倉殺戮圖,顯示未有議息結果前,美股先跌。一到加0.75厘時,消息證實,淡友便被挾,市升。到鮑威爾出鷹聲,市再跌。

(3)注意三:升息預期高了

圖二是美儲局的點陣圖,今時儲局官員估聯邦基金利率會較今年6月時他們所估普遍升了約1厘。重點是今年12月時,息會升至4.4厘,明年首季會升至4.6厘(之前估是只升至3.6厘)。

最重要的是,鮑威爾之前話加息不一定會引來經濟衰退,今時改口,話加息可能會帶來經濟衰退,原句是:

There isn't a painless way to get inflation bebind us.

要有痛,就是經濟衰退了,有幾痛?難估。

今次加息注意六點

對於今次加息,另有幾點要注意:

1.這個75點子息仍未被市場全消化,這不是指股市水平,而是指市場的流動性;

2.美儲局會於9月縮表950億,對美市場的流動性的影響,待看;

3.加息是否真能遏到通脹,筆者認為不能遏到這次的美國通脹。原因?

今時以年比蔬果漲9.4%,禽肉漲15.9%,奶品漲16.2%,穀物類漲17.4%,油類漲21.5%,加息能使這些物價降下來?

4.美債的孳息曲線已見到拉平(圖三)

反映市場已預期加息使債息市場安心,孳息曲線倒掛就有危機。拉平了,到再回至上升態勢,就有望經濟危機可平息。

5.兩年期息升最急(圖四)

因為美儲局加息最猛的時期就是在最近兩年。

6.美儲局謂以後加息途徑看數據

圖五是目前重估數年後的美經濟數據,可以見到2024年美國PCE inflation和Core PCE inflaition始可回至2.3%,而在2023年則仍各在2.8%和3.1%。如美儲局認為美通脹率要回至2%才可收手不加息的話,則由今時至2024,美國仍是處個加息期,這會帶動環球息口市場高企,投資者不可不察。

但美儲局能否只一心遏通脹,而不顧其他?不可,這個稍後談。

投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。







【全城爆炸「性」節目】《男男女女.嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看