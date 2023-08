加入最愛專欄 收藏文章

在資本主義社會裏,錢雖非萬能,但無錢就萬萬不能。特別在美國,近78%的GDP都來自消費,無錢就無消費。無消費GDP就跌,還來甚麼的經濟「增長呢?」

(Shutterstock)

講以上的經濟ABC,不是侮辱各位的智慧,而是有的放矢。5月8日,三藩市聯儲局發表了份研究報告:

「The Rise and Fall of Pandemic Excess Savings」FRBSF Economic Letter 2023-11, (May 8);研究員是Abdelrahman,Hanza, and Luiz E. Oliveira(圖一)。

他們的研究指出:

(1)疫情期間,拜登政府提出了大量的津貼、補貼,結果是人人都發了小財,美國人的銀行存款大幅上揚(圖二)。

有錢了,就有消費,這就支持了美國經濟在這數年間的不落以至增長。不少經濟分析者,一直以舊事看前事,以為疫情使公司結業,失業人多,就無收入,就會無消費,經濟不前,就會有經濟衰退。但他們看少了一點,就是前所未有的拜登派錢買繁榮這一步,所以到最近就有人質疑:「說好了的經濟衰退呢怎麼不來了?」不用心急,如無再派錢,今年年底前,經濟衰退應來了,而且可能不會是軟著陸。

美國人儲蓄快耗盡

(2)這筆小財,存在銀行的,自疫情後就急增至2.1萬億美元,這個增幅跟美債增幅,跟美儲聯局疫情時QE,而出來的資產表增幅是否相若?

(3)在疫情退去後,疫情津貼沒得派了,這個2.1萬億的「儲蓄」就慢慢被耗了。

(4)到2023年6月,總共耗了1.9萬億美元,剩下的「儲蓄」可以頂到今年第三季。

(5)三藩市聯儲局的「儲蓄」消耗預期,也有其他的分析者做過(如Briggs and Pierdomenico),對花儲蓄的速度和量有出入。如果「儲蓄」耗盡,美國人的消費就要靠信用卡去借貸度日。自2021年中後就見到信用卡欠帳一直上升(圖三)。有借有還,不是壞事,壞就壞在最近的信用卡息率升逾22%(圖四),所以在今年6月的信用卡借額就只有減少(圖三)。不是美國信用卡用戶富有了,不用借,而是息高至不敢借。

假如三藩市聯儲局這個美國「儲蓄」將於第三季便耗盡,而信用卡息高使到卡戶又不敢亂碌卡的話,則我們將在第三季之後,見到零售數據回軟,美國消費者將進入收緊荷包與褲腰帶期。美國的消費經濟將回下,衰退是否會來,已不重要了,重衰退、軟著陸與消費疲軟,都是不同程度的「無錢萬萬不能」而已!

這個美國人「儲蓄」耗盡,還有個大雷可以扯爆,明天(23日)續。

(投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)











