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佛羅里達州今年3月通過新法案要求中學生（九年級）參加理財課程，是美國第11個及最大的州份將理財教育納入畢業要求，認同是生活技能(Life Skill)。

我們先探討美國及其他國家的理財教育推廣及發展情況，全球至今有20多個國家將理財教育納入正規學校課程。西方有英、美、澳等國家，亞洲只得日本，新加坡的專上學院(Polytechnics)在2020年開始。反觀香港作為世界金融中心之一，卻尚未把理財教育納入學校課程。

美國的理財課程涵蓋基本技能，例如指導學生完成日常財務、銀行賬戶、如何平衡開支、如何管理貸款申請和計算所得稅、個人保險政策和簡單合同的基礎知識，和其他金融生活課程等。

美國4S課程

我們把經濟、理財和德育的概念和思維，配以教學法融合在4S課程，希望讓學生有效學習。4S課程教導儲蓄（Saving）、消費（Spending）、投資與投機（Speculation VS Investment）和分享（Sharing）。除了理財的知識、態度和行為明顯變好，學生等待、感恩和分享也有明顯進步。研究指出等待/耐性（規範行為）在理財行為包括儲蓄、消費和投資都有明顯的正面關係。

透過4S課程，我們希望幫助兒童及青少年建立正確的理財態度/能力和金錢觀念，明白「資源有限，欲望無窮」、「要珍惜，唔好浪費」的重要經濟概念；不論財富多寡，收入多少，只要能夠適當地管理財富，減少日後財政壓力帶來的生活擔憂。

理財能力是生活技能(Life Skill)，缺乏的話，除了生活質素受到影響，更會帶來負面的情緒，例如焦慮、失眠、心理困擾等心理困擾。若果減少財政壓力帶來的生活擔憂，便能掌控自己的人生：

（一）有儲蓄（不會做月光族）

（二）不亂花錢（欠卡數）

（三）懂得正確投資方法（不會投機虧損）

（四）明白金錢重要，要合法和耐心去賺（正確的金錢價值觀）

（五）分享助人（有能力時幫人）

美國新州份的理財課程法案將對其他州產生連鎖反應，特別是因為它在參議院和眾議院一致通過，表明它確實是一個兩黨重視的社會問題。

正如佛州州長DeSantis指出理財教育是對個人、社會以致國家很重要，期望能為個人及整體社會帶來正面及長遠的效益。

「理財知識/技能是學生必須具備的一項重要的生活技能。」

「每個人都同意我們的學生需要並應得21世紀的相關理財技能。」

「這將為學生學習財務管理的基礎知識、了解債務、如何平衡開支、和了解投資知識的基礎。」

「該法案將為學生提供財務概念的基礎，無論他們選擇何種行業，這將在生活中為他們提供幫助。」

「希望支持學生的未來，最終支持他們的家庭和社區。」

「確保學生具備管理財務的技能，也許有一天擁有一家公司將為本州/國家帶來收入。」

美國有近一半州份有理財課程

根據金融知識非營利組織 Next Gen Personal Finance指出，在2021年，美國有20多個州的課程中有個人理財教育，儘管不是全部納入畢業要求，但是10名高中生中有近7名可以參加獨立的個人理財課程。新法案使佛羅里達州成為美國第11個將金融知識作為畢業要求的州，僅次於阿拉巴馬州、俄亥俄州、密西西比州、羅德島州、猶他州和弗吉尼亞等州。

（iStock）

幾個州正在考慮立法要求開設個人理財課程，包括密歇根州和南卡羅來納州。田納西州待決的一項法案提議強制中學生參加個人理財課程，雖然這個州已經為高中生開設了個人理財課程。

其他人士對理財教育的看法：

-（學校老師）曾經教中學社會科，其中包括經濟學單元。孩子們喜歡了解一些金錢管理的基礎知識。鼓勵他們向父母展示他們所學的東西，希望父母也可以和孩子一起繼續學習。

-（社區大學商業和經濟講師）一位從事教育38年的講師同意個人理財是一門最有用的課程，不是單給金錢，應教導並讓孩子自己管理。

-（專業人士）指出擁有經濟學學位的人，但對個人金錢如何管理卻一無所知。

-（金融業人士）一名25年的高級銀行家看到很多人無法平衡自己的收支、沒有財務知識、沒有按時付款，數字令人難以置信。

-（網上評論）理財知識是美國最大的教育遺漏，也是美國問題的根源。

-（網上評論）一些統計數據顯示，大量美國成年人不了解複息的概念。

理財教育能為整體社會帶來正面及長遠的效益，我們的兒童及親少年也同樣逼切需要這個學習的機會。







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