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新一年又到了，祝讀者朋友龍年「新春大吉，諸事順利！」

新年孩子總會收到不少利是錢，如果家長想利用孩子利是錢作投資，應切記以下三點，重點是引導孩子做負責任的投資者，不要投機。

1／首先父母應清楚明白投資而不是投機，所以要對孩子強調等待（需要一段長時間例如以年計）和有利息／股息及做功課的重要。

2／當投資時父母要如實定期報吿結果，不要逞強，不管投資賺或蝕也要告訴孩子，讓孩子明白投資的真實情況。

3／如果家長連投資與投機也分不清楚，就要先了解，不要錯誤教導。

(iStock)

利是錢是培養耐性的契機

另外，家長經常會問如何從利是錢教導孩子理財？制定儲蓄及投資目標？

利是錢是教導孩子學習等待，培養耐性的好契機。首先，由於利是錢及零用錢一般是孩子最早接觸到的金錢，所以希望透過利是錢，教導孩子學習「先儲後使」，即是有錢時應先儲蓄，然後才消費，同時訓練培養耐性。

利是錢是教導孩子理財的最佳方法之一，趁機由小教導他們等待，將利是錢儲起作將來之用，培養耐性。

研究證實願意等待／耐性是培養理財能力的重要元素，有明顯的影響，因為單靠知識不足夠，還要態度和行為上的改變，把課堂學到的東西在生活上應用出來。