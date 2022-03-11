逆市上場！親民本地護膚品牌推介：濕疹專門店、水晶面膜！

上星期大家有忙著去超市買日用品嗎？看著媒體分享的照片，除了苦笑，已不知可以有甚麼反應。幸好，最後只是再次虛驚一場。

早兩天逛去金鐘廊，那裏除了有美容專櫃，亦有售賣食品和少量日用品的阿布泰、HKTV mall 和 Log On，不過當日的情況非常冷清，大部分美容專櫃都只是亮燈，但沒有營業（據知是人手不足），亦有些舖位封上了圍板，包括即將開幕的Nuttea和阿布泰大型店，還有見到之前沒有留意的Ms Chu濕疹專門店。

的確，愈來愈多人需要「防敏感」和「濕疹」護膚品，抗疫疲勞、長期戴口罩、過量使用消毒酒精，可能都是主要誘因，身邊有幾位朋友近大半年都突然有濕疹煩惱，所以我特意了解一下「Ms Chu濕疹專門店」。

「Ms Chu濕疹專門店」的專頁是MS. CHU Soap & Beaut 朱小姐純天然護膚保養，想起另一個很受朋友圈歡迎的「關小姐老陳冰糖燉檸檬」，感覺地道又親民！原來Ms Chu 落戶Lab Concept 和Facesss 已有幾個月，由最初pop up 到開設專櫃，現已於港九新界共有五個銷售點， Ms Chu沒有刻意做宣傳，但在媽媽界有很多正評，開設實體店後慢慢建立了客戶群。

品牌創辦人Cindy Chu，畢業於多倫多大學化學工程，專修化妝品科學，曾在加拿大 Estee Lauder R&D （Clean Beauty）做研究工作，及後回流香港，直至女兒出世後有濕疹，於是搜尋及研究治療濕疹的方法，對這些知識更了解，配合大學老師和朋友的協助，鑽研出純天然抗濕疹及敏感肌產品並創立品牌Ms. Chu，產品為香港製造，其有機成份由歐美進口，選取自天然植物精華，產品成份均通過有機認證，通過SGS國際測試安全認可，通過過敏測試，皮膚科醫生推薦使用。不含化學泡沬劑、化學合成物、化學防腐、色素、人造香料及酒精。

Ms Chu的產品主要分為嬰兒護理、媽媽護理及敏感肌護理，能夠稱之為「濕疹專門店」，皇牌產品當然是舒緩止癢，有濕疹或皮膚敏感的朋友不妨一試：

Baby Lotion 有機嬰兒純天然護膚霜 ( $230)

在媽媽界人氣高企的產品，有機金盞花油，洋甘菊油舒緩乾燥痕癢皮膚。有機乳木果脂，可可脂，蘆薈，小麥及澳洲堅果油有效舒緩濕疹皮膚。

All Purpose Lotion有機天然萬用護膚霜 （$380)

含有比Baby Loton濃度高3倍的草本成分，有效深入保濕成人角質較厚的皮層，舒緩乾燥痕癢皮膚，有機檀香油有效舒緩皮膚發炎狀況，並帶來清涼感覺，促進皮膚癒合使膚色均勻，更能加快消褪濕疹疤印。

No No Itchy Gel 全天然止癢膏（$120)

天然成份蘆薈汁、茶樹油、金盞花和甘菊油可滋潤皮膚、消炎止痕、促進癒合，有效舒緩紅腫痕癢。

查詢：Ms Chu濕疹專門店

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