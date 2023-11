加入最愛專欄 收藏文章

繼東急歌舞伎町Tower於4月開業之後,沉靜了半年有多的東京,上星期終於有大型新設施開業!「麻布台Hills」位於東京都的中心,鄰近東京鐵塔,總佔地面積達8.1公頃,是一個大規模的綜合商業設施。區內有辦公大樓、住宅、學校、酒店、美術館、商店及餐廳,雖然整體感覺似同集團的六本木山及虎之門山,但卻有很多吸引遊客的地方,例如設可以免費欣賞東京夜景的展望台、多間打卡cafe及餐廳,另外還有下年2月初開業的teamLab,準備去東京玩的朋友一定要去看看!

鄰近東京鐵塔的麻布台Hills內共有3幢大廈,最高的是「森JP Tower」,另外兩幢是住宅。(圖片來源:© DBOX for Mori Building Co., Ltd - Azabudai Hills)

看看這張地圖,就可以大概知道麻布台Hills的位置,原來是在六本木山及虎之門山的中間。(圖片來源:麻布台Hills官網)

東京最新麻布台Hills攻略|森JP Tower︰日本最高建築物

麻布台Hills主要分為3大區,包括Tower Plaza、Garden Plaza及住宅區,Tower Plaza的主建築是樓高325米、共64層的森JP Tower,打破了大阪阿倍野Harukas的300米紀錄,成為了全日本最高的大廈!這裏的頂層是住宅(好想知幾多錢!),底層是餐廳及商店,其餘則是辦公室。遊客的話,可以去33樓的展望台欣賞東京的景色,這裏亦是影東京鐵塔的好地方,而且完全免費,別要錯過!

Tower Plaza內有餐廳、時裝店、大型書店等,約60間不同類型的店舖。(圖片來源:IG@azabudaihillsofficial)

Garden Plaza內有Gallery、teamLab、國際名牌專門店、餐廳、cafe及甜品店。(圖片來源:IG@azabudaihillsofficial)



從56樓的辦公室望出去,就是這個樣子,跟東京鐵塔差不多一樣高!(圖片來源:IG@canana_kanako)



33~34樓有免費入場的展望台,可以買杯咖啡坐下來慢慢欣賞東京的景色!(圖片來源:IG@canana_kanako)

從展望台可以近距離看到東京鐵塔夜景。(圖片來源:IG@sakaki0325)





紅色的東京鐵塔,屹立在東京市中心,顯得特別亮眼。(圖片來源:IG@sakaki0325)

