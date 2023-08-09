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【晴報專訊】黃翠如與老公蕭正楠（Edwin）昨日到葵芳某小學為慈善活動任嘉賓，向來有「地獄廚神」之稱的翠如，雖然被Edwin取笑下廚後廚房如同打仗，但她獲讚勁識冧奶奶。Edwin笑說︰「翠如一叫奶奶，我阿媽就軟晒！」

Edwin與翠如向老友記示範健身操，表現投入。

蕭正楠與黃翠如難得夫妻檔現身，以襯到絕的全白裝扮亮相，他們即場大派愛心福袋，又向老友記示範做簡單健身操。原來二人已非首度夫妻檔行善︰「我哋私底下都有做義工，疫情嗰陣都有探訪低收入家庭。」談到太太與Edwin媽媽的相處，Edwin即爆料︰「翠如氹奶奶ok，一叫奶奶，我阿媽就軟晒！」翠如大膽表示奶奶的廚藝跟她一樣麻麻，「Edwin話我哋兩個都好論盡，不過奶奶話聰明人唔需要學太多，我最受教，老公唔畀我下廚，佢負責每日買餸煮飯。」

Edwin教太太擺心心手勢，當眾耍花槍。

翠如感恩老公賜飲食

問到Edwin是否曾吃過翠如煮的菜式後肚瀉？他識做表示自己一向腸胃甚佳，又說︰「因為翠如會搞到廚房好似打仗咁，煮嘢（先後次序）全部錯晒，所以都係等我搞。」翠如則說︰「我為咗求生，每次食嘢都會好感恩，多謝佢（老公）賜我飲食，好識做。」另外，談及近年長者成為騙案目標，翠如直言黃媽媽經常中伏︰「媽咪試過買健康食品被人呃，我睇電視先知中招，所以要教育老人家。」





翠如近來學整甜品，表現有板有眼。（IG截圖）







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