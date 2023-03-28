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常言道「員工就是企業最寶貴的資產」，有人力專家建議，本港企業迎接後疫情時代的新一輪人才戰，在檢視打工仔薪酬及福利的同時，還需要透過公平的獎勵機制，助留住「重要資產」。

反映本港最新勞動力市場環境及招聘策略的《2023年瀚納仕亞洲薪酬指南》日前公布，當中指出香港僱主與僱員之間的薪酬期望差距仍然十分明顯，而薪酬期望差距仍然是僱員離開公司的重要原因。當中提到，大多數香港打工仔期望薪酬增長3至6%，惟大多數僱主僅打算提供不超過3%的增長（見表）。

公平獎勵機制 縮期望差距

指南調查了來自中國、香港、日本、馬來西亞和新加坡，共10,191名專業人士及3,630名僱主；有達80%受訪香港打工仔表示，願意辭去工作以爭取更高薪酬。

瀚納仕香港特別行政區執行總監Sue Wei（受訪者提供圖片）

企業除了可以透過薪酬指南了解競爭對手所提供的薪酬待遇，確保薪酬水平具吸引力及可留住人才，發表該指南的跨國人力資源公司瀚納仕（Hays）香港特別行政區執行總監Sue Wei指出，打工仔往往期望其優秀表現得到認可及適當的獎勵，因此建議，「僱主必須主動透過公平的獎勵機制，以縮小薪酬期望差距」。

人才短缺問題持續影響多個行業，瀚納仕亞洲執行總監Marc Burrage表示，企業在未來一年的首要任務是留住人才，其次是確保可以吸納新人才以壯大成員隊伍。他指出，確保薪酬公平是人才戰略的重要組成部分，同時還有3大可激勵打工仔的因素：1.具有挑戰性的工作、2.工作與生活平衡、3.工作靈活性。

針對工作靈活方面，他留意到，近日愈來愈多僱主開始改變原有的靈活辦公政策，並要求打工仔需要在辦公室工作更長時間，建議僱主需要不斷評估對潛在收益的影響，以及可能引致員工產生不滿情緒。

此外，從其勞動力人口統計數字亦反映，愈來愈多Z世代及千禧世代打工仔進入市場，Marc Burrage亦提醒，如果各行業僱主尚未制定與多元及包容性（diversity & inclusion）、可持續（sustainability）相關計劃，應該盡快採取行動。

瀚納仕最新薪酬指南提到，DevOps工程師、軟件工程師和解決方案架構師，在人才戰之下，薪酬增幅高達3成。（資料圖片）

藉ESG 塑造人才招聘策略

在2022年，各大企業紛紛將可持續相關的議題納入關鍵發展議程，並將ESG（環境、社會和管治）與商業活動相結合，重新塑造人才招聘策略。據其資料顯示，香港有47%的僱主編制了可持續發展報告，而中國、日本、馬來西亞和新加坡的相應比例則分別為60%、47%、54%和46%。

同時，可持續及ESG的監管要求的持續增加，使香港急需在風險與合規、會計與財務、辦公室專業人士、營運等方面擁有豐富經驗的專業人才。由於目前本地和外籍人才短缺，因此香港有38%的僱主預計，會在2023年招聘員工以滿足需求高峰，而這些員工的薪酬增長幅度預計至少有30%。







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