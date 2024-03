加入最愛專欄 收藏文章

Miele香港及澳門區行政總裁林祖勤表示,保持好心態及探索精神,管理問題就能迎刃而解。(朱永倫攝)

留不住好員工,招聘程序不斷重複,是不少僱主面臨的一大管理危機。近年本港人才流失嚴重,Miele香港及澳門區行政總裁林祖勤直言:「如果現在才去做(留人才),就太遲了,人們都走了。」

他認為持續留意New employment(新就業)趨勢並作出部署,尤其重要。該企早年已開展以員工職涯發展為前提的L&D(學習與發展)規劃,他強調自己也要保持謙虛,付諸實際行動,與員工一同學習。

新世代上班族所追求的工作價值,常被指有別於上一代。可是他認為當中的心態轉變,不只出現在新世代身上,更演變成為新就業趨勢。「人們認為工作有意義,Meaningful Work都是一個重要的因素」,希望為有使命和目標的公司工作。

與員工轉型 向年輕同事學數碼

他指該企的「人才流失率低於市場很多」,皆因更著重以員工為導向規劃的L&D、招聘及留人才,孕育出比較穩定的團隊。

例如針對員工需求方面,規劃L&D有別於過去企業提供學習新技能的機會,是以公司思維推動的職業培訓。

其規劃的L&D著眼於員工關注的層面如Being digital(數碼化生存)及Sustainability(可持續性)等。例如面對新技術及愈來愈多數碼工具出現,需要「與員工一起Being digital」,「向我們最年輕的IT同事、整間公司最年輕的同事學習數碼轉型。」

他又透露,早前流失人才主要基於員工移居海外,比較單一化。作為一間國際化企業,正好發揮優勢,盡量幫助移居並擁有資深工作經驗的同事,在英國、加拿大、新加坡等地,找到相應的工作。而接下來最重要的就是穩固團隊。林表示:「倘有共同信念,即使將來需要經歷更艱難的時間,大家也會行得通,行得好一點。」

善待團隊自己 打好基礎等機會

環球經濟仍面臨諸多挑戰,「大家在追業績等方面都承受很大壓力,情緒也較差一點」的時候,他笑言自己的角色就像傳教士一樣,常常會以「2B」精神:Be kind to your team(善待團隊)及Be kind to yourself(善待自己),勉勵團隊於機會來臨之前,先打好基礎。

雖然作為高層,但他經常向員工分享「保持貧窮,不要害怕失去」的心態。在接受專訪時,更不諱言自己的失敗例子:早年曾經有一宗金額達9位數字的樓盤合作生意,「以為9成機會中標,可是一覺醒來,卻收到『你輸了』的消息。」回想當日,他還因此流下男兒淚。惟當時初經歷如此重大挫折,花了一段較長的時間才將事件消化,重新整裝向前。

「我們對自己有信心,裝備好自己的時候,其實我們不需要害怕;做好自己應該做的事,一般來說結果都不會太差。」林祖勤如是說。

即使是20多年前,該品牌初登陸香港時未有生意,他指:「德國總部那邊也是這樣安慰你,勉勵你努力一點,做好該做的事就可以。」於是他亦憑這共同信念凝聚團隊,在港拓展品牌。







