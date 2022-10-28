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連續兩次談到ELN（Equity Linked Note）這種零售市場中最受歡迎的結構性投資工具。由於這種產品的特性，背後是沽出一個看淡的期權，由於「負負得正」，所以，你應該是看好掛勾股票的中短線前景。

但問題是，如果你十分看好該股票，尤其是短線走勢，你其實不應該買它的ELN，而是直接買該股票，因為ELN的遊戲規則是，即使到期日時，掛勾股票大幅升越行使價，你的得益也只不過是議定好的「利息」，或準確來說的期權金。

更甚的是，近年發行的ELN，都有一個提早贖回條款，就是升越某一個價位之後，發行商有權Call Back，讓投資者最多只能收一個月「利息」。如此之下，投資者可能被迫在高位再掛。這樣下去，由於股票是「難逃一跌」的，因此，買ELN也變成「難逃一接」。

既然明白這種產品的遊戲規則，大家就應該理解我今日標題的意思，那就是，買ELN的時機就是當牛皮市時。因為牛皮市時，你直接持有股票可能沒有回報，但買ELN就有期權金收。

奈何現實上，最多人做ELN的時候，就是市況向好的時候，以至大牛市的時候。但其實，這時你應該直接買股票，而不是做ELN，這樣的回報才會高。但這時，銀行會大力推介ELN，因為客人不用接貨，而且，一個月後可能已經Call Back，客人又可以再掛，這樣就貨如輪轉，可以多些佣金收入了。

（iStock）

回說投資者方面，由於我說，買ELN是「難逃一接」的，那麼，我們必須小心挑選掛勾的股票。我可以說，如果你根本不會買的股票，就不要掛了。換句話說，你掛得的股票，必須是你自己想買的股票，也是值得長線持有的股票，因為你接貨的時候，必定是蝕錢的時候。除非你馬上止蝕，否則，你肯定要持有一段時間的。

我認為，如果可以的話，最好選比較「價外」行使價的ELN，所謂「價外」，即是較偏離現價的行使價，例如你選擇的股票，現價是10元，如果有9元或8元兩個行使價選擇的話，你最好選8元。當然，距離現價愈遠的行使價選擇，「利息」會愈低，原因是接貨的機會也較低。

另一點是，最好選擇年期較短的ELN。早年推出的ELN，大多都是3個月期的，但後來再出的ELN，年期選擇很多，有些是掛一年，甚至更長的。總的來說，我會建議選年期較短的，最好不超過半年。同樣地，年期較短的ELN，「利息」也會低一點。

最後，在選擇掛勾股票時，我會強烈建議掛一些高息的股票，因為萬一要接貨，也可以繼續收息，而且，高息的股票，防守性始終較強。此外，最好不要造一些掛兩隻，甚至一籃子股票的ELN（接貨的話，通常是接表現最差的一隻），因為一籃子的股票中，總有一隻你是不太喜歡的，但偏偏，該股票就是表現最差的一隻，即是要你接的一隻。







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