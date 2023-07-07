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首先，我要感謝《經濟通》給我這次機會撰寫這系列專欄。這個專欄目的是為了介紹關於在香港股市發生的事情，分享一下自己的趣味投資方式。



我的日常:看通告、去AGM



關於香港股市的事情，因為我每一天都去不少股東會(不下十數個)，每天也翻閱上市公司公告，日常親身體驗之下，相信有很多有趣的東西可以寫，希望讀者會覺得我這個專欄有趣，從我的「經驗」和分享，找到自己積聚財富的方法，目標是未到中年，可以財務自由，無懼無憂。



事實上，股票令我賺得了人生第一個自住物業的首期及其後購買其他物業的資金，也帶來足夠生活開支有餘的現金股息；但更重要的是，股票相關的事情給了我人生寄託。我今年37歲，正值人生的黃金時期，但4年前已不用「博殺」、財務自由了。



（istock）



由屋邨仔到財自



我都是公屋出身，小時候只有父親一個人做建築工人，扛起一家五口，算是很吃力。我自小學便愛閱讀，也不亂花錢。我深明需要未來盡快找一些能夠簡單應付到的工作，賺錢、儲蓄保障自己，將來不用打工也有收入，就不用再求人，不用面對複雜的人事關係，這就可以自由自在。



立定志向，我亦慢慢對股票及商業產生興趣。在我12歲時，父親給我一次機會，我開始「涉足」股票，但最後因誤信「老千股」，我輸光家中的錢，於是在爸爸禁制下，我有好些年沒機會玩股票了，但我沒有放棄，不斷嘗試尋找失敗的原因。其後開始每天閱讀《香港經濟日報》及《經濟通》的股市新聞、上市公司資料，然後又尋找相關公告，深入了解股票相關歷史，在18歲時重新以幾千元起步，加上我人較為節儉、以及我自創一套以價值投資法作基礎的投資方法，開始積聚財富後，在幾年前正式半退休。雖然，這幾年香港股市不振，也試過要重新「艱苦」的工作生涯，但由於在這段時間的一些「奇遇」，結果反而令我對投資的理解更加深了一層。現在，我是真真正正的財自。接下來的文章，我會跟大家分享我的「奇遇」/投資經驗和方法。









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