ArtInvest：蘇富比拍賣啟示：黃宇興、Loie Hollowell作品價格下降，購藏藝術品要留意「三年定律」？

大部分藝術家都有三年期限，就是在藝術家的作品價格開始飆升的那一年計起，三年過後，價格通常都會大幅下降的說法。上星期蘇富比在香港拍賣了一系列不同種類的近代當代藝術作品，包括近年在當代市場頗為大熱的藝術家——黃宇興和Loie Hollowell，但不難察覺成交價格比起高峰時期，下降了不少；與此同時，Louise Bourgeois的蜘蛛雕塑也是近期熱話，這類受博物館歡迎的藝術品，與市場的關係又如何呢？收藏價值與市場價值未必一定成正比？

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

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Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Celia Li，Ashley Tsoi

Video／Celia Li

Video Editing／Celia Li

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