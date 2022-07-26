悶熱夏日也能擁有好心情！燕麥奶茶色美甲推薦，簡約貓眼、花朵圖案、獨特暈染，低調優雅質感人見人愛！

連續一星期超過35度高溫，體感溫度達43度，在這個連呼吸都出汗的夏季，會否令你減卻了打扮的興致？也許衣物真的要以舒適透薄為主，髮型也是每天綁起馬尾或髮髻，別忘記了指尖也是身上的畫布！為大家推介今年大熱的燕麥奶茶色美甲，充滿低調優雅質感之外，柔和色調也十分百搭實用，上班族一定喜歡！

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淡雅知性貓眼美甲

第一款要推介的，就是小資女、上班族必定鍾愛的貓眼美甲，在柔美的燕麥奶茶色底色上，襯托出貓眼石的獨特光紋，在舉手投足之間隨光線反射出不同的效果，低調之中突然率性時尚美，超級容易襯衣服的，絕對不會讓你失望。

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貓眼美甲的低調細緻美感，基本上配上任何色調，都是很漂亮、很具個性的，因而一直以來都深受美甲控歡迎，而配上自然系的燕麥奶茶色後，則有種日本事業女性的柔美、知性感覺，不論是配連身裙或西裝套裝，都一樣好看！

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