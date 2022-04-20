Jennie身穿Chanel泳衣現身Coachella，引發春夏Bodysuit風潮！連身衣顯瘦一流，可修飾腰腿比例？

歷經過去兩年因新冠疫情而多番推遲及取消後，美國最大型戶外音樂節Coachella，上周終於在盛大回歸！除了各大華麗又令人驚喜的表演陣容，Coachella更像是一個「親民版」Fashion Week，不論是台上表演的歌手，還是台下狂歡的觀眾，帶點狂野又不失精美時尚的造型，都會成為網絡熱話！

Blackpink今年雖然未有在Coachella舞台上勁歌熱舞，但Jennie一樣有到音樂節現場作客，染上亮麗橙金新髮色的她，以Chanel泳衣配上黑色寬鬆西褲，營造出獨特的慵懶時尚感，難怪被稱為「人間香奈兒」！

而她身上的Chanel連身泳衣，更引發今年春夏潮人必備的Bodysuit造型風潮，這看似浮誇的造型，除了搶眼又「吸Like」的Outfit Of The Day之外，還可以如何融入日常造型？

1 / 配高腰褲修飾腰線、拉長腿型

Bodysuit最常見的穿搭，就是每位女士的衣櫥都有的高腰褲，尤其是高腰寬鬆版型的Wide Leg Pants，高腰及長褲剪裁有助拉長腿型，配合貼身的Bodysuit，在腰間最纖細的部分，有效凸顯及修飾腰線，即使是「棉花糖」女孩一樣有顯瘦的效果。

高腰褲的款式上，可以根據造型感覺及穿著場合作考慮，例如在假日可以選擇充滿簡單休閒感的牛仔褲；選擇西裝褲款配上西裝外套的話，則更適合作上班服，型格帥氣及時尚氣質兼具。

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