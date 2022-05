Met Gala 2022：Kim Kardashian身穿瑪麗蓮夢露經典古董晚裝！Alessandro Michele 和Jared Leto「 閃靈」登場！Fredrik Robertsson從海底走出來？

被稱為「時尚界奧斯卡」的Met Gala紅地毯就如一場世紀時裝秀,大家絞盡腦汁,在特定主題下大放異彩!今年的Met Gala以《In America: An Anthology of Fashion》為題,來一場重返美國19世紀「鍍金年代」的時裝盛宴。廢話不多說,不想太過驚訝,先看些養眼的,不如就從Couple或者Pair up開始吧!

