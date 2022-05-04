Met Gala 2022：Kim Kardashian身穿瑪麗蓮夢露經典古董晚裝！Alessandro Michele 和Jared Leto「 閃靈」登場！Fredrik Robertsson從海底走出來？

被稱為「時尚界奧斯卡」的Met Gala紅地毯就如一場世紀時裝秀，大家絞盡腦汁，在特定主題下大放異彩！今年的Met Gala以《In America: An Anthology of Fashion》為題，來一場重返美國19世紀「鍍金年代」的時裝盛宴。廢話不多說，不想太過驚訝，先看些養眼的，不如就從Couple或者Pair up開始吧！

Brooklyn Beckham & Nicola Peltz x Valentino

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果然新婚夫婦的氣勢就是不一樣！Brooklyn Beckham和Nicola Peltz成婚後首次一起步入Met Gala的紅地毯。二人都穿上了Valentino的設計，Nicola Peltz的一身鮮豔的粉色低胸落地裙，簡約而吸睛；而Brooklyn Beckham的奶白色低胸西裝則隨性感十足，與太太的艷麗成好好的平衡。

Blake Lively & Ryan Reynolds x Versace & Ralph Lauren

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作為「老夫老妻」，Blake Lively 和 Ryan Reynolds分別穿上Versace的晚裝和Ralph Lauren深啡色絲絨材質西裝。值得留意的是，Blake Lively的晚裝設計頗有心思，腰間的大蝴蝶結在解開瞬間，原本的銅色裙擺則化身粉藍色裙擺，心思十足，都比較切合主題。

Kim Kardashian & Pete Davidson x Marilyn Monroe's iconic dress

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Kim Kardashian的這身裸色水晶晚裝幾乎和優雅性感畫上等號，別看晚裝顏色淡雅，上面的一顆顆水晶在燈光下可是相當閃爍迷人；重點是這條晚裝是瑪麗蓮夢露在1962年，唱生日歌給前美國總統John F. Kennedy時身穿的那條經典古董晚裝，被Kim Kardashian從博物館借出來了！而在旁的Pete Davidson則以一身簡約的西裝示人，感謝你的低調，讓身邊女人更閃亮！

Alessandro Michele & Jared Leto x Gucci

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見到Alessandro Michele 和 Jared Leto二人「閃靈」登場，就知道養眼環節去到尾聲，準備進入誇張又怪異的環節了！Alessandro Michele 和 Jared Leto今年身穿Gucci，淡黃色的西裝配有印花，古典味十足，和主題也有些關係！Jared Leto今年的服飾相比起2019年，拿著自己的頭走紅地毯而言，是收斂了不少。不過今次二人就像孖公仔一樣出現，低調都有個限度，編者見到時，只想起了閃靈。