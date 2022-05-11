夏天必備休閒單品！別再只穿鬆身牛仔褲！4款夏日復古Denim Items推介

提到夏天必備穿搭元素，Denim牛仔一定榜上有名。充滿復古時尚的質感之餘，更是好看又好襯的超實用穿搭良品，今年春夏，當然牛仔單品也繼續大受時尚達人的喜愛。近年大熱的Flare Jeans、Baggy Jeans、Mom/Dad Jeans等牛仔褲款，相信不用編者再多介紹，今次就推薦幾款充滿夏日復古氣息的牛仔單品，定必能成為你的今季造型愛用品！

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Cargo Jeans工裝牛仔褲

由去年秋冬開始，工裝開始變得流行，而除了標誌性的Cargo Pants，在牛仔褲上也不難見到偏工裝的剪裁設計，如洗水丹寧、大口袋、長寬褲管等。其實基本上Cargo Jeans跟Baggy Jeans沒太大分別，所以在穿搭上也是一樣簡單輕鬆，不但在色調上沒限制，配短版crop上衣更能修飾線條、拉長雙腿比例。Cargo Jeans絕對是今季值得入手的單品！

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