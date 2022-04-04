最簡單的良心消費：只買你所需！- 吳雪怡

市民搶購貨品是否基於其實際需要，又有沒有反思自己的行為對他人的影響？

面對近日超級市場的搶購潮，被搶購一空的貨架，我們應該反思：究竟消費只是一種功利和享樂的行為，還是一種可以為社會及環境帶來正面影響的行為？

良心消費的定義

良心消費是一種目的主導消費（purpose-driven consumption），當中牽涉社會或環境意識，這意味著當我們消費時，會考慮到消費對社會及環境的正面或負面影響。Borgmann, A.(2000) 解釋，當生產鏈隨著技術的進步而變得複雜時，消費者會因而輕易忽視生產過程及其製造的負面後果，從而使消費變成一種不顧後果的享受（unencumbered enjoyment），消費者更容易以純功利和享樂目的去消費。而為了發展良心消費，Rob Harrison（2005） 認為多樣化的市場和容易獲得的信息，使消費者能夠更容易反思自己的消費行為，並在購買時作出有利社會及環境的選擇。除此以外，良心消費更可以是一種社會運動，透過消費行為，表達對社會及環境的關注，推動社會變革。

良心消費的形式

Newhol, T. (2005) 提出三種良心消費行為：刻意購買（Buycotting）、抵制（boycotting）、自願簡樸（Voluntary simplicity）。刻意購買是出於社會考慮而進行的特定購買行為，消費者主動購買某項商品或服務，對其作出肯定；抵制是指人們避免購買特定產品或服務，來表達他們對社會的關切；自願簡樸是指選擇降低消費水平並採取更簡單生活的方式，例如斷捨離。

香港良心消費的發展

隨著香港經濟和社會的發展，更多的良心消費運動在香港展開。公平貿易運動在1990年代開始流行，樂施會發起了推廣公平貿易咖啡的運動。公平貿易的目的是最大限度地減少對生產者的剝削，為發展中國家的工人和農民提供一個安全的工作場所，並確保他們的勞動得到合理的回報。香港至今已有多個公平貿易品牌較為人所熟悉，如：細味公平。

2010年，龐一鳴發起了「一年唔幫襯大地產商」的抵制運動，以制衡市場壟斷對香港人的剝削。這運動提倡消費者支持本地小店，抵制連鎖企業，因為連鎖企業在日常生活中無處不在，而它們在市場的壟斷地位令消費者的選擇減少（本地小店不敵連鎖企業的壓迫而倒閉)，希望藉此迫使連鎖集團正視消費者權益。而自2012年，豐盛社企學會發起「十一良心消費運動」 也是良心消費的具體例子，促使大眾支持社會企業。在宣傳「兩不一多」的概念──不鼓勵額外消費、不是施捨、多一層意義的同時，組織提倡支持社會企業，創造社會變革。這些例子都是香港由下而上（bottom-Up）的消費運動，值得更多的討論及研究。

香港的可持續消費（Sustainable Consumption）

可持續消費一直是全球趨勢，當中包括支持可回收的綠色產品，並且積極關注產品在生產過程中對環境的影響，素食趨勢就是其中一個消費模式的轉變。Green Queen Media最近對香港素食人士的飲食生活方式進行了一項研究 ，發現受訪者在考慮改變飲食習慣時，會關注食肉為環境帶來的影響，以及他們愈來愈重視動物權利或倫理，所以素食是他們試圖避免對其他物種造成傷害的做法。

如何做一個有良心的消費者？

儘管近年在香港觀察到更多基於環境、社會等原因的目的主導型消費良心消費行為，但與其他地區相比，香港的良心消費仍然有很大的發展空間。為了解良心消費運動與香港社會企業的關係，豐盛學院正在進行一項關於消費者行為的研究，特別是他們對社會企業的理解和看法。完整的報告將在年中發布，屆時希望為香港的良心消費發展引發更多討論。

作為消費者，每個人都可以有意識地購買和不購買。所以在消費時不妨思考以下問題：1）你是否需要此產品；2）你的消費是否傷害了他人；3）除了產品／服務本身，是否還有其他費用？（即環境成本、其他人的成本、將受益於自己以外的人等）。

盼望我們每一位都能夠成為良心消費者，令社會及環境變得更美好！