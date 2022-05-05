發掘社企的競爭力──開發健康長壽新思維 - 范淑儀

瑜樂伽希望以瑜伽為切入點，推動長者恆常運動，紓緩人口老化帶來的社會問題。

香港人長壽，卻不健康，所以不少人說起香港社會人口老化情況，都習慣用帶有負面觀感的詞語來描述，例如：銀髮海嘯來襲、醫療負擔加劇、福利開支增加、撫養比率下降等等，無意識地將「長壽」看成是「問題」之所在，這情況於近日第五波疫情尤甚。當然，健康並不是必然的。根據世衛的建議，讓身體活動就是維持健康的重要一環，身體活動不足夠的話，會容易導致肌力衰退、體能不佳，亦影響心理和情緒健康。當提起長者做運動，可能很多人會聯想到耍太極、做八段錦或毛巾操的場景，就好像這是「理所當然」的長者運動。

但我和拍擋即時提出疑問：這些「理所當然」的運動會否正是長者對運動不太感興趣的原因？所以，我們就以逆向思維的方式，去看看有那些運動是「不屬於」長者卻又適合長者的。我們即時就想到了瑜伽，因為我和拍擋都修習瑜伽多年，而且年紀不小，所以就於2018年成立「瑜樂伽」社企，在長者群中推廣瑜伽，期望瑜伽可以成為長者可以持之以行的運動，協助他們促進身心健康，從而紓緩種種因人口老化而出現的問題。

經營社企其實一點也不容易，因為要做到「雙底線」──既要堅持創立的初心，幫助受惠群體，亦要做到自負盈虧，持續營運和發展。在做知識型義工時，就見過不少有心的社企，因未完全掌握市場情況，未有獨特的市場定位，而在持續營運方面遇上問題。坦白說，瑜樂伽成立之前，本港已經有長者做瑜伽了。瑜伽自1960年代開始在西方流行，在香港也發展了40多年，如果一個廿來歲的姑娘於40多年前在香港首次練習瑜伽，在瑜樂伽成立之時，她已經是一位年近70、有資深瑜伽練習經驗的輕太婆了。如果這位輕太婆仍一直有上瑜伽堂的話，10年前在她上課時指導她練習的導師，以及聘用那位導師的機構，事實上都比瑜樂伽更早教授長者練習瑜伽。

瑜樂伽成立於2018年，是香港僅有的全長者瑜伽機構。

但市場定位從來都不是單純以「誰最初做這件事」來界定，而是「誰最能搶佔到消費者的心智」，這點就涉及到市場競爭及深入分析市場。以瑜樂伽為例，雖然它不是唯一一家接受長者上瑜伽堂的機構（因為我們相信大多數的導師和瑜伽中心，都不會拒絕年過60的哥哥姐姐去上堂），但卻是唯一一家完全以「長者」作為目標顧客群來發展業務的瑜伽機構。這不是說一般瑜伽中心會否拒絕長者上堂，而是現實未多見有瑜伽中心會專門為長者開設beginner課程，就算有，價錢也不低。這正好給予瑜樂伽一個商機，以社企的營運模式去教授長者練習瑜伽。瑜樂伽完全以長者為中心來發展它業務，而大部分長者其實都未曾學過瑜伽，所以它首先就要研發一些適合長者beginners去學習的瑜伽課程。當市場不太吸引，競爭也就不太激烈，也就毋需龐大的營銷預算去搶佔消費者。

現在若你嘗試在Google搜尋有關長者瑜伽的字眼，你可能會發現瑜樂伽竟然是第一條推介的訊息；若然你經常收看與長者有關的電視節目題材，你也可能曾經在無線的「無耆不有」、有線／開電視的「小事‧大意義」，或ViuTV的一些節目上看過瑜樂伽的故事；此外，瑜樂伽的新學員，亦有超過一半是由朋友介紹的。我想告訴大家的是，瑜樂伽從未花費金錢做宣傳、沒有任何公關團隊、也從未推出任何類似信用卡member-get-member等介紹會員換取禮品的推薦活動。

瑜樂伽所做到的宣傳推廣，是其敬畏和堅持「雙底線」的結果，亦是社企較商業機構更優勝之處。敬畏「雙底線」，社企就必須細心分析市場，找到適合自己的市場定位，避免將自己放在不適合的位置；堅持「雙底線」，社企就能保持初心，得到各方支持和幫助。唯有如此，才能盡情發揮社企的潛在優勢。