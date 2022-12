加入最愛專欄 收藏文章

阿里雲的CEO王堅,他從2008年開始阿里雲,每年燒十億元人民幣,每年年會受盡其他有盈利的兄弟公司訕笑,但是他有願景和總部的支持,才能撐過去,今天佔中國46%市場佔有率,中國鐵路所有的車票也是通過它來交易,因為它不僅僅能處理天量的交易,更能提供穩定性和可靠性,可以抵擋暴力測試,即強逼連續三次斷電也可以迅速回復,真的是捨它其誰。Amazon也是一樣,AWS已佔了總收入的74%,電商只佔26%而已。

雲計算可以提供三種服務,IaaS(Infrastructure as a Service),PaaS(Platform as a Service)和(Software as a Service),即基建、平台和軟件皆可作為服務,IaaS最簡單把自己的硬盤放在雲端,而PaaS 則是放在雲端的硬盤可以容許授權的人共享,最頂級的服務SaaS是軟件也提供,好像鐵路車票的軟件也放到雲端,或現在流行在微信裏運行小程序是同樣的服務。未來的大趨勢是隨著5G流行而愈來愈重要,雲的體量和運算速也會愈來愈大,和愈來愈快。

舉例工程管理當中包括建築信息模擬技術(BIM)及建築信息,涉及的數據儲存量非常龐大。若公司一直採用傳統伺服器儲存資料,由於採購及部署過程需時,面對全新的業務發展已應付不來。若再加入的人工智能及大數據分析技術,勢必令處理的數據量倍翻,令存取數據問題更見嚴峻。引入雲端應用服務是必然的選擇,但未必每一家公司都擁專業人員,解決數據轉移至公共雲端會發生的兼容性問題,另外服務的客戶中包括政府機構及銀行業,涉及大量敏感數據,因而對數據安全的要求極高,需要一套合符國際認可標準及安全規範的遙距存取應用方案,同時為網絡傳輸管道把關。有些人便看中商機設立特為建築業雲端服務公司提供支援。

