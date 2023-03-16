加入最愛專欄 收藏文章

【晴報專訊】現年36歲的梁浩銓，日前在歌唱比賽《中年好聲音》被淘汰，不過節目為他圓音樂夢之餘，更是他與父母和好的契機。梁浩銓曾因欠債而被家人拒諸門外，要在麥當勞留宿，幸好他憑堅持與勤奮，不但重回生活正軌，並與父母修補關係，讓他成為其快出生孩子的榜樣。

梁浩銓16歲時參加新秀，可惜四強止步，亦苦無發展機會。他曾做獨立歌手，後來轉戰幕後，自組製作公司，仍然跟音樂結緣。他笑言︰「公司主要做音樂製作同活動音響，所以我平時遞咪畀人唱歌，多過自己唱歌。入行15年，自己咩崗位都要做，喺《中年好聲音》入面我亦比較識得照顧人。」兼顧正職及比賽，縱然辛苦，但他沒有後悔，「如果無參加，我反而呢世都唔安樂！今次係我視為最後一次嘅比賽，20年唔係短嘅時間，我嘅宗旨係就算無得唱，我都不斷練習。」比賽中，他視老朋友周吉佩為假想敵，為怕對方誤會，他傳一段長文心聲給對方，對方亦明白體諒，畢竟大家認識十多年，「佢好明白亦無影響友情，我心中最想周吉佩贏！」

梁浩銓16歲時參加新秀。（網上截圖）

節目中，浩銓鼓起勇氣找來反目多年的父母欣賞比賽，他在鏡頭前失控痛哭，令觀眾動容。他說︰「七年前做生意，我被人夾走嚿錢走佬，欠落一身債，債仔殺上屋企追數。（家人趕你走？）唔算，佢哋換鎖唔畀我返去，當下我都好hurt，不過明白阿媽都唔想生個咁嘅仔。依家我就嚟做爸爸，我覺得要解決，於是寫咗封信畀佢哋，亦預咗佢哋唔嚟，點知細佬話佢哋去緊TVB，我即刻心神亂晒。咁啱當日係譚詠麟做評判，我阿媽最鍾意佢，」結果浩銓的演出大獲好評，坐在觀眾席上的梁媽媽說︰「我哋放低咗，今日嚟支持你！」

得到父母現身支持，梁浩銓情不自禁留下男兒淚。（電視截圖）

年紀大「無嘢可輸」

浩銓終於解開七年來的鬱結，他說︰「未正式食飯，不過約好晒。我同父母當日已傾番偈，有厚面皮就無敵，最重要踏出第一步，特別係婆婆年紀大，趁呢段時間修補，知道我哋無事喇，佢應該會安樂好多。」浩銓今次參賽追夢，雖然已被淘汰，但他自言結果不重要。「肯行出去，年紀大真係唔緊要，無嘢可以輸。由當初我要瞓麥當勞覺得好徬徨，慢慢一步一步行番上嚟，依家走到紅館唱歌（任肥媽個唱嘉賓）喎！我唔會讚自己叻，但我絕對係勤力同堅持嘅人，今次除咗贏番親情，仲畀咗我做自己嘅勇氣。」







各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇