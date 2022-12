加入最愛專欄 收藏文章

虎年只剩虎尾了,在我們奔向兔年之前,先來盤點一下好意先生去年對2022的預測:

一、「地下水道、地鐵會出問題」

十一月油麻地地鐵站出事,引致大規模的交通癱瘓和混亂,亦引起對涉事車廂乘客在地底隧道摸黑行走的關注。十二月初,將軍澳線又出現事故。

二、「疫情會受控」

雖然確診個案仍逾萬宗,但重病及死亡數字已少,而且防疫措施亦已漸漸放鬆,人們已慢慢回復正常生活。

三、「戰爭有可能」

俄烏之戰至今未停。

四、「職場大兜亂」

外國巨企紛紛大規模裁員,香港亦多人「劈炮移民」。有工會調查顯示:上班族十個有七個想跳槽。

五、「娛樂界多是非、多麻煩。」

MIRROR演唱會的意外轟動全城。

六、木多遮天,樓價會跌。

樓價由今年初至現在已跌逾一成,蝕讓撻訂亦時有所聞。

七、「農曆七月大震盪……恐有股災」

新曆八月全球股市突然下探,令不少投資者損手。

八、多天災如大水大火

今年世界不同地方發生了紀錄性的洪潮、旱災和大火。

虎去兔來,要摸明年的底,先來看看兔年立春的八字:

癸(水) 卯(木)

甲(木) 寅(木)

日元:癸(水) 巳(火)

丁(火) 巳(火)

展望兔年,好意先生有以下心水預測:

一、香港房價續跌

兔年木仍多(有卯木、甲木、寅木),房屋供應多,樓價難升。

二、天氣炎熱

立春八字有三木三火(丁火、兩巳火),木能生火,而且火上加火,明年天氣會非常熱,冷氣、風扇等將大賣。

三、人才仍缺

甲、寅、卯都是木,立春八字中木多但缺金,即未能雕琢調節,尚無良策和人才配合。

四、多人PK

A、兩個巳字是跪跌之象,亦喻擦鞋之輩會壞大事。

B、丁字似拐杖,小心跌倒。

五、巴士意外

巳形似巴士、校車、旅遊車,兩巳相撞喻意外,司機和途人都要格外留神。

許多人都擔心戰爭,好意先生散發正能量:

「兔年太歲友時大將軍手無握物,不似虎年太歲賀諤大將軍劍已出鞘,劍拔弩張一定要見血。兔年立春八字日元癸屬水,坐巳火,水上火下,水火既濟,2023必好過2022年,而且通關在望,各人會愉快些。」

希望在明年!







