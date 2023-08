加入最愛專欄 收藏文章

職場上有大量慣用語同「錢」有關,例如「出現赤字」、「有盈餘」、「搖錢樹」等等。本周,筆者準備了8個與金錢有關的慣用語,想成為商業英語達人的你不妨學一下啦!

(Credit: https://stock.adobe.com/)

1. In the black

賺取利潤;有盈餘

例句一:

We barely made it in the black this month. We need to start working harder.

這個月我們只勉強地獲得盈餘,我們開始要更加努力。

例句二:

We moved the company into the black.

我們使公司扭虧為盈。

2. In the red

虧錢;負債

(Credit: https://stock.adobe.com/)

處於紅色狀態 in the red 意思就是欠錢了,和in the black的意思相反。紅色=虧空,有赤字因為傳統來說外國人喜歡用黑色筆來標記盈利,用紅色的筆來表示虧損

例句:

The company was already in the red to the extent of more than two million pounds.

該公司已經虧損超過200萬英鎊。

3. Cash cow

搖錢樹

Cash cow字面上是指帶來「現金的牛」,辭典說是An investment that is positive and generates income and profit;換言之,就是我們俗稱的「搖錢樹」、「金雞母」。

例句:

Our new business has become our cash cow.

我們的新事業已經成為我們的搖錢樹了。

4.Go down the drain

白費金錢(亦可用以形容白費努力)

Down the drain的字面意思是“流進下水道”,實際意思是“花在某件事情上的錢被白白浪費”

例句1:

If that factory closes, that may be nearly a million dollars worth of investment down the drain.

如果那家工廠關閉,那將近一百萬美元的投資可能就付之東流了。

例句2:

All my efforts to get this job for you went down the drain!

我為你得到這份工作所做的一切努力都付諸東流了!

5. Foot the bill

付款;賠償

Foot the bill 意思是「付帳單」,其中 foot 當動詞用,與 pay 同義,意思是「支付(帳單或費用)」,其後亦可接 cost 或 expense 等字當受詞。

Foot the bill 這個慣用語源自 1500 年代首次使用的片語 foot up(to),此片語的意思為「總計,累計」。

例句一:

Our manager John agreed to foot the bill.

經理John同意付帳單。

例句二:

Mr. Chan footed the cost all by himself.

陳先生一人負擔所有費用。

6.On a shoestring

極少量的預算;小本經營地;資金微薄

(Credit: https://stock.adobe.com/)

“Shoestring” 除了可以指鞋帶,還可以用來表示「錢很少」的意思。據說以前有很多四處流浪的攤販,他們都是賣一些小東西,例如鞋帶。這些小東西價錢都很便宜,所以這些攤販賺的錢只夠餬口。後來, “Shoestring” 就演變成「錢很少」的意思。

例句:

He started his business on a shoestring.

他以小資本開始做生意。

7.A ballpark(number/figure/estimate)

大致準確的(數字/估計)

這成語提及的ballpark figure(球場數字)的出處,是指美式棒球賽球場的大約出席人數。試想像,觀眾去看棒球賽時,憑目測推斷出來的入場人數的數字,就是ballpark figure。久而久之,這個說法就變成推斷一些大致準確數字的成語了。

例句:

The marketing budget will be at a ballpark figure of $300,000 for the next quarter.

下一個季度的市場部預算會是30萬元左右。

8. More bang for your buck

你獲得的收益會多於你付出的代價(性價比高)

這成語內的bang(聲響),可以理解為最終獲得的收益;”Buck”在英文是錢的意思。

More bang for one’s buck 意為「以最小的代價獲得最大的收益」、「花最少的錢得到最大的效果」等,在商品、勞務交易上相當於「物美價廉;很划算」的意思。

例句:

This type of insurance policy will give you more bang for your buck.

這種保單會讓你花最少的錢得到最大的收益。







