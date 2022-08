Affordable Art Fair 2022：從展出的逾千件作品中，細看我們的城市景觀、生活的小趣味

今年的參展畫廊大多來自香港,包括13a New Street Gallery、a little something、Art Circle、art tu : gallery、Galerie Koo、K & J Gallery、Touch Gallery等,對於本地藝術家,甚或觀者而言,不失為一個可互相機會的機會。與此同時,現場能看欣賞到不少關於香港身影的作品,包括香港藝術家Rainbow筆下的水彩街景、林嘉儀以速寫為靈感記錄城市的痕跡、Elena Klimova的大城小事、街角一隅,以及Pete Ross以圓珠筆細膩的勾勒出香港的建築物等……仔細看,這或許就是我們每日經過的大街小巷。

